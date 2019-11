| Ministère de l'agriculture et de l'alimentation de la région de Moscou

Apparemment, la réalité virtuelle n’est pas uniquement destinée aux humains… Selon une nouvelle expérience russe pour le moins insolite, les vaches portant un casque VR affichant des environnements virtuels et stimulants seraient de meilleure humeur, et de ce fait produiraient un lait de meilleure qualité.

Des agriculteurs de la région de Moscou ont placé des casques VR (réalité virtuelle) modifiés à des vaches afin de déterminer si une telle stimulation visuelle (et sonore) permettrait d’améliorer leur humeur et, de ce fait, leur production laitière.

Dans le cadre du projet d’étude, le bétail a bénéficié d’un modèle 3D réaliste d’un champ, avec des couleurs adaptées aux yeux des animaux, leur offrant ainsi un paysage nettement plus agréable que leur espace confiné au sein d’une ferme. Les casques ont été adaptés aux caractéristiques structurelles de la tête des vaches afin qu’elles puissent voir correctement.

Une collaboration entre agriculteurs, développeurs et vétérinaires

La technique, proposée par des agriculteurs russes en collaboration avec des développeurs et des vétérinaires, semble avoir fonctionné, du moins au niveau de l’humeur des vaches.

Le premier test, mené dans une ferme à Krasnogorsk, dans le nord-ouest de Moscou, a permis de réduire l’anxiété des vaches et de renforcer leur sentiment de bien être général. Bien qu’il ne soit pas encore certain que cela affecte la qualité ou le volume de production du lait, une étude plus “complète” est prévue pour répondre à cette question.

Cette expérience soulève cependant déjà quelques questions : Pourquoi ne pas simplement laisser les vaches plus souvent dans les champs ? Existe-t-il un risque de déranger les animaux lorsque leur casque doit leur être ôté (pour entretien ou changement de la batterie par exemple), leur révélant ainsi temporairement la triste réalité qui leur est cachée ?

En un sens, il s’agit d’une solution à un problème créé par l’Homme… Mais il est tout aussi évident que cela pourrait être considéré comme une “option” pour les fermes qui ne possèdent pas suffisamment (voire par du tout) de champs ouverts, ou pour lesquelles les techniques existantes (comme le fait de jouer de la musique agréable) pourraient ne pas être efficaces.

Les développeurs du système quant à eux, prévoient d’étendre l’expérience VR si les observations continuent à montrer des résultats positifs.

