Les différentes thérapies proposées par les psychologues s’appuient souvent sur des bases solides et ayant fait leurs preuves, il est encore difficile de trouver des thérapeutes proposant des solutions ou des approches nouvelles, dont celles utilisant les dernières technologies. La réalité virtuelle, rendant possible une immersion plus intense dans des environnements ou situations autrement impossibles ou difficiles à simuler, fait partie de ces nouvelles approches envisagées.

Dans ce cadre, une récente étude ciblée montre par exemple que la réalité virtuelle pourrait être utilisée pour soigner les personnes souffrant de cauchemars récurrents ou de terreurs nocturnes.

Le trouble cauchemardesque est un état dans lequel une personne vit des cauchemars récurrents, qui provoquent des niveaux importants d’anxiété et de stress. Même si la plupart des gens ne font que des cauchemars occasionnels, la fréquence de ces derniers, associée à ce trouble, peut avoir un impact dramatique sur la santé mentale globale d’une personne et peut souvent amener d’autres maladies, comme la dépression, l’anxiété ou le SSPT.

Mais de récentes recherches menées par la Faculté de médecine de l’Université de Boston ont montré que l’utilisation de la réalité virtuelle comme outil thérapeutique pour traiter les cauchemars récurrents a permis de réduire considérablement les niveaux d’anxiété, les cauchemars et leur intensité. Ce type de thérapie est appelée “thérapie par exposition à la réalité virtuelle” (TERV).

« Les traitements actuels pour les cauchemars exigent trop de temps ou nécessitent la prise de médicaments qui vous assomment littéralement pendant un certain temps, alors nous avons besoin d’un traitement court, non toxique et efficace », a déclaré Patrick McNamara, auteur de l’étude à la Boston University School of Medicine.

L’étude, publiée dans la revue Dreaming, a impliqué 19 patients qui ont suivi huit séances de thérapie pendant quatre semaines. Ils ont reçu des casques Oculus Rift, qui leur ont permis de visionner des images associées à leurs cauchemars, qu’ils ont ensuite pu manipuler et modifier pour les rendre moins effrayantes.

Vous allez aussi aimer : Selon une étude sur l’enseignement par réalité virtuelle, les filles et les garçons apprennent mieux avec leur type d’enseignant idéal, qui diffère selon le sexe

« Nous avons conçu le traitement de manière à ce qu’il puisse être adapté et individualisé », a déclaré McNamara à PsyPost. « Par exemple, les cauchemars de certaines personnes sont caractérisés par des images menaçantes ou excitantes, alors que d’autres sont caractérisés par des images de contrôle intense. L’application de réalité virtuelle que nous avons développée permet aux utilisateurs de choisir de travailler sur n’importe quel type d’imagerie, qui caractérise le mieux le déroulement et le contenu de leurs cauchemars. Cette approche de ‘médecine individualisée’ peut donc aider plus efficacement les personnes souffrant de cauchemars chroniques. La prochaine étape est de développer une version pour les enfants » ajoute-t-il.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

La thérapie par exposition à la réalité virtuelle pourrait également faire ses preuves (et est déjà en phase de test) pour le traitement d’autres troubles. Dans la liste, on y trouve par exemple le traitement des phobies (dont l’agoraphobie), des addictions (dont à l’alcool), du stress, de la peur de la foule, de la peur de conduire ou encore des troubles du comportement alimentaire.

VIDÉO : soigner la peur de conduire grâce à la réalité virtuelle