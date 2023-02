Ceux qui touchent les plus hauts salaires ne sont pas les plus intelligents, révèle une étude

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Les emplois les mieux rémunérés et les plus prestigieux sont-ils occupés par des personnes d’une grande intelligence ? C’est ce qu’a souhaité vérifier un groupe de sociologues, via une nouvelle étude impliquant 59 000 individus. Il ressort que les personnes ayant des revenus élevés obtiennent effectivement de meilleurs résultats aux tests de QI… mais jusqu’à un certain point seulement. Il existe un plafond au-delà duquel la relation ne se vérifie plus, bien au contraire.

Dans les biographies ou documentaires, on attribue généralement aux personnes les plus prospères de la société des talents exceptionnels. De même, le sens commun estime qu’un grand succès est nécessairement dû à la possession d’une compétence spécifique avancée. Mais dans les faits, les postes à plus hauts salaires sont-ils réellement attribués aux gens les plus intelligents ? Des études antérieures ont montré que la réussite professionnelle augmente avec les capacités cognitives ; en revanche, aucune étude n’a examiné comment les capacités varient avec la réussite professionnelle.

Pour combler cette lacune, des chercheurs ont combiné les données salariales des registres de la population suédoise avec les résultats de tests d’aptitudes cognitives effectués sur 59 000 conscrits militaires âgés de 18 et 19 ans. Bien que l’échantillon soit ici limité en termes de nationalité et de sexe, il englobe une grande variété de niveaux de rémunération et de professions. « Cette masse de données nous permet de vérifier, pour la première fois, si des salaires extrêmement élevés sont le signe d’une intelligence extrême », souligne Marc Keuschnigg, professeur associé à l’Institut de sociologie analytique de l’Université de Linköping et professeur de sociologie à l’Université de Leipzig.

Un plafond observé à 60 000 euros de salaire annuel

« Dans tous les pays occidentaux, les parts des revenus les plus élevés ont augmenté régulièrement depuis les années 1980, les 1% des revenus les plus élevés recevant 9% du revenu national en Suède et même 20% aux États-Unis », notent les chercheurs dans leur article. Il apparaît donc crucial que ces revenus extrêmes soient gagnés par des personnes très compétentes. En outre, ceux qui occupent les emplois les plus prestigieux détiennent en général le plus grand pouvoir économique et politique ; leurs décisions (et la pertinence de ces dernières) ont donc un réel impact sur l’ensemble de la société.

Keuschnigg et ses collaborateurs ont donc entrepris d’examiner l’intelligence relative des personnes qui occupent les meilleurs emplois. Sur la base de la littérature sociologique, ils ont émis l’hypothèse qu’il existe des différences de capacité plus marquées entre les rangs adjacents à des niveaux modérés de revenu et de prestige qu’aux niveaux les plus élevés. En d’autres termes, au-delà d’un certain niveau, le salaire et le prestige cesseraient de jouer un rôle dans la différenciation des individus en termes de capacités intellectuelles.

Leur hypothèse s’est vérifiée : au-delà de 60 000 euros de salaire annuel, les capacités moyennes plafonnent à un niveau modeste de +1 d’écart-type. « Les 1% les plus riches obtiennent même des résultats légèrement moins bons en matière de capacités cognitives que les personnes appartenant aux strates de revenus situées juste en dessous », soulignent les chercheurs. Or, selon Keuschnigg, les 1% les plus riches gagnent des salaires deux fois plus élevés que le salaire moyen des 2 à 3% les plus riches !

Les auteurs de l’étude rapportent un plafonnement similaire, mais moins prononcé, des capacités lorsque le prestige professionnel est élevé : les différences de prestige professionnel entre les comptables, les médecins, les avocats, les professeurs, les juges et les membres du parlement ne sont pas liées à leurs capacités cognitives.

Une réussite due au milieu social et à la chance ?

La plupart du temps, dans les débats liés aux inégalités salariales, les personnes qui gagnent le mieux leur vie se défendent en arguant que leurs talents uniques justifient les sommes considérables qu’elles gagnent. Mais cette nouvelle étude n’apporte aucune preuve que les personnes occupant des emplois de haut niveau et percevant les plus hauts salaires sont plus méritantes que celles qui ne gagnent que la moitié de ces salaires.

Cette étude ne signifie pas que l’intelligence ne tient aucun rôle dans le niveau de salaire perçu — les postes importants nécessitant tout de même un minimum de capacités cognitives — mais démontre qu’à un certain niveau, plusieurs autres facteurs entrent en jeu.

Il s’avère en effet que deux déterminants clés, non méritoires, de la réussite professionnelle sont rarement considérés, à savoir les ressources familiales et la chance. Être issu d’une famille d’élite facilite en effet l’accès aux emplois les plus privilégiés et les mieux rémunérés. La chance, qui nous fait parfois rencontrer les bonnes personnes au bon moment, peut en outre révéler des opportunités qui nous auraient échappées dans d’autres circonstances. D’autres facteurs, tels que le niveau de culture et la personnalité d’un individu, peuvent également entrer en compte.

« Parce que les capacités extrêmes sont rares, la réussite professionnelle extrême est plus probablement motivée par les ressources familiales ou la chance que par les capacités », résument les chercheurs. Et c’est pourquoi des degrés de réussite supplémentaires seront de moins en moins associés à de plus grandes capacités cognitives.

Ainsi, étant donné que les revenus relatifs des personnes les mieux rémunérées augmentent régulièrement dans les pays occidentaux, une part croissante des revenus globaux pourrait être allouée de manière non liée aux capacités cognitives, concluent les chercheurs. Ils aimeraient toutefois vérifier si ces résultats se généralisent à l’ensemble de la population active. « Nous invitons d’autres recherches qui incluent des femmes et des citoyens de différentes origines ethniques », notent-ils. Le lien entre certaines capacités non cognitives (motivation, compétences sociales, créativité, stabilité mentale et capacité physique) et les salaires les plus élevés reste également à explorer.