Nous nous sommes tous demandés au moins une fois ce que font nos chats lorsque nous sommes absents. Où vont-ils ? Passent-ils leur journée à dormir ? Chassent-ils ? Se battent-ils ? Autant de questions auxquelles ont voulu répondre deux chercheurs en comportement animal. Pour ce faire, ils ont fixé des mini caméras sur 16 chats domestiques qu’ils ont suivi pendant plusieurs années. Et l’étude des images a révélé quelques surprises.

Depuis que les caméras vidéo sont devenues ultra-portables, les scientifiques ont commencé à les attacher à des animaux, des moutons aux requins, pour voir comment ils se comportent et interagissent avec le monde qui les entoure. Mais peu d’expériences de ce type ont été menées avec les chats, car ce sont des animaux sur lesquels il est difficile de travailler.

Maren Huck a voulu changer cela. Dans une étude publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science, l’écologiste du comportement de l’Université de Derby au Royaume-Uni, a placé de petites caméras sur 16 chats et les a suivis pendant 4 ans, alors qu’ils rôdaient dans leurs quartiers. Bien que l’étude — co-écrite par Samantha Watson, une spécialiste du comportement animal à la Manchester Metropolitan University (Royaume-Uni) — ait principalement été réalisée pour évaluer la précision de la technologie, le duo a déjà fait des découvertes surprenantes.

Cette vidéo compile quelques-unes des images enregistrées par les caméras de plusieurs chats et indique les comportements associés :

Huck a parlé dans la revue Science des difficultés à amener les chats à porter un équipement vidéo et de la possibilité que la recherche dissipe certaines idées fausses sur les félins. Il a ainsi répondu à plusieurs questions sur les enjeux de l’étude, les découvertes qui ont été réalisées et les enseignements à en tirer.

Q : Qu’est-ce qui vous a incité à installer des caméras sur les chats ?

R : Un jour de 2014, mon chat Treacle a rapporté un merlin à la maison. Le faucon était aussi gros qu’elle et je me demandais si elle l’avait vraiment attrapé elle-même ou si elle venait juste de l’attraper après qu’il ait percuté la fenêtre. Je voulais garder un journal vidéo de ses exploits, alors j’ai acheté une petite caméra sur Internet ; elle fait à peu près le diamètre d’une balle de golf, mais en plus plat et beaucoup plus léger. Elle peut enregistrer pendant environ 2.5 heures et se clipse directement sur le colier. Elle peut enregistrer dans l’infrarouge, pour que je puisse suivre Treacle aussi la nuit.

J’ai recueilli des images pendant environ 6 mois. À ce moment-là, j’ai remarqué que Treacle vocalisait moins à l’extérieur qu’elle ne le faisait à la maison et que le ton des vocalisations était différent. Elle n’a attrapé qu’un seul animal pendant tout ce temps : un petit rongeur. J’ai commencé à me demander si je pouvais le faire de manière plus scientifique et suivre un plus grand nombre de chats, afin de mieux comprendre leur comportement lorsque personne ne les regarde.

Q : Des études similaires avaient-elles déjà été menées sur des chats ?

R : Quelques autres études ont consisté à poser des caméras sur des chats, mais elles avaient tendance à n’évaluer qu’une chose à la fois : combien de fois les chats traversent les routes de manière globale, par exemple, ou combien d’animaux ils tuent. Nous voulions examiner une gamme de comportements plus étendue. Dans d’autres études, les chercheurs ont observé directement les chats. Mais ces derniers se comportent très différemment quand une personne est présente.

Quand j’étais à l’extérieur dans le jardin avec Treacle, elle passait beaucoup de temps à dormir ou à se toiletter, probablement parce qu’elle se sentait protégée avec moi. Quand je n’étais pas là, elle a surtout chassé et même interagi avec d’autres chats.

Q : Quels étaient les défis pour amener les chats à porter des caméras ?

R : Nous avons commencé avec 21 chats, mais seulement 16 ont toléré les caméras. Les autres ont soit commencé à courir, soit essayé de les enlever. Une mère chat se comportait comme cela, et quand nous avons mis la caméra sur son petit, elle a commencé à le frapper. Nous n’avons donc utilisé aucun des deux chats.

Q : Les vidéos ont-elles révélé des surprises ?

R : Les chats sont considérés comme relativement paresseux, surtout par rapport aux chiens. Mais nous avons vu que quand ils étaient dehors, ils devenaient très actifs. Ils ont parcouru leur environnement, parfois pendant une demi-heure ou plus. Et même si les chats sont très territoriaux, ils ne se sont pas toujours battus avec les autres chats qu’ils ont rencontrés.

Souvent, ils se sont assis à quelques mètres l’un de l’autre pendant une demi-heure. Ils se sont peut-être évalués. Parfois, ils se livraient à une salutation, touchant brièvement leur nez. Quand ils étaient chez eux, les chats passaient beaucoup de temps à suivre les humains. Ils aimaient être dans la même pièce. Beaucoup de mes étudiants ont été surpris par l’attachement des chats aux gens.

Q : Comment espérez-vous que ce travail sera appliqué ?

R : J’espère que plus de gens installeront des caméras sur leurs chats pour comprendre leur comportement. Il y a également un débat sur la question de savoir si les chats doivent rester à l’intérieur souvent ou non. Si nous trouvons que les chats semblent plus ennuyés ou stressés quand ils sont gardés à l’intérieur, cela signifie que nous devons penser davantage à enrichir leur vie à l’intérieur ou à leur laisser un peu plus de temps à l’extérieur.

Q : Vous remerciez les chats de l’étude dans la section Remerciements du document. Pourquoi ?

R : Je remercie toujours les animaux avec lesquels je travaille. Je le fais depuis mon doctorat. Je suis reconnaissant parce que si les chats n’acceptaient pas notre expérience (à leur manière), nous ne pourrions pas faire l’étude.

