Toute personne cohabitant quotidiennement avec un chien le sait, ces animaux sont capables de comprendre un très large éventail d’actions et de gestes humains, et s’accordent à la personnalité de leur maître. Dans la grande majorité des cas, nous effectuons ces gestes instinctivement et le chien les suit sans que nous nous posions réellement de questions. Mais ce comportement canin est-il inné ou acquis via l’entraînement et l’habitude ?

Pour le savoir, une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Psychology a cherché à savoir si les chiens errants non entraînés pouvaient comprendre les gestes de pointage humains. L’étude a révélé qu’environ 80% des chiens participants ont suivi avec succès des gestes de pointage vers un endroit spécifique bien qu’ils n’aient jamais reçu de formation préalable.

Un comportement canin inné ou acquis par l’entraînement ?

Les résultats suggèrent que les chiens peuvent comprendre des gestes complexes en regardant simplement les humains, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la réduction des conflits entre les chiens errants et les humains. Les chiens ont été domestiqués il y a environ 10’000 à 15’000 ans, ce qui en fait probablement les plus anciens animaux domestiques de la planète.

Les humains ont ensuite élevé des chiens avec les caractéristiques les plus souhaitables et les plus utiles afin qu’ils puissent être des compagnons et des travailleurs, conduisant à des chiens domestiques très réceptifs aux commandes et aux gestes humains. Cependant, il n’était pas clair si ces animaux nous comprennent uniquement par l’entraînement, ou si c’est un comportement inné. Les chiens peuvent-ils interpréter un signal, tel qu’un geste, sans formation spécifique, ou même sans avoir rencontré la personne signalant au préalable ?

Interaction chien-humain : le cas des chiens errants

Une façon de le découvrir est de voir si les chiens errants non entraînés peuvent interpréter et réagir aux gestes humains. Les chiens errants sont une caractéristique commune dans les villes du monde entier et en particulier dans de nombreux pays en développement. Bien qu’ils puissent observer et parfois interagir avec des personnes, ces chiens n’ont jamais été dressés et ont un comportement “sauvage”.

Les conflits entre les chiens errants et les humains sont un problème, et comprendre comment les humains façonnent le comportement des chiens errants peut aider à atténuer cela. Pour enquêter, Anindita Bhadra, de l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifiques de Kolkata, en Inde, et ses collègues, ont étudié les chiens errants dans plusieurs villes indiennes.

Les chercheurs ont approché des chiens errants solitaires et ont placé deux bols couverts sur le sol près d’eux. Un chercheur a ensuite montré l’un des deux bols, momentanément ou à plusieurs reprises, et a enregistré si le chien s’était approché du bol indiqué. Ils ont également enregistré l’état émotionnel perçu des chiens pendant l’expérience.

Une compréhension innée des gestes humains

Environ la moitié des chiens ne se sont approchés d’aucun bol. Cependant, les chercheurs ont remarqué que ces chiens étaient anxieux et pouvaient avoir eu de mauvaises expériences avec des humains auparavant. Les chiens qui se sont approchés des bols ont été notés comme plus amicaux et moins anxieux, et environ 80% ont correctement suivi les signaux de pointage vers l’un des bols, que le pointage ait été momentané ou répété. Cela suggère que les chiens pourraient en effet déchiffrer des gestes complexes.

« Nous avons pensé qu’il était assez étonnant que les chiens puissent suivre un geste aussi abstrait qu’un pointage momentané. Cela signifie qu’ils observent de près l’humain, qu’ils rencontrent pour la première fois, et qu’ils utilisent leur compréhension des humains pour prendre une décision. Cela montre leur intelligence et leur adaptabilité » explique Bhadra.

Mieux comprendre le comportement des chiens

Les résultats suggèrent que les chiens peuvent avoir une capacité innée à comprendre certains gestes humains qui transcendent l’entraînement. Cependant, il convient de noter que les animaux plus timides et plus anxieux avaient tendance à ne pas participer, de sorte que des études futures sont nécessaires pour déterminer plus précisément comment la personnalité d’un chien affecte sa capacité à comprendre les signaux humains.

« Dans l’ensemble, les chiens peuvent être plus perspicaces que nous ne le pensons. Nous devons comprendre que les chiens sont des animaux intelligents qui peuvent coexister avec nous. Ils sont tout à fait capables de comprendre notre langage corporel et nous devons leur donner leur espace. Un peu d’empathie et de respect pour une autre espèce peut réduire beaucoup de conflits » conclut Bhadra.

Sources : Frontiers in Psychology