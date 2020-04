199 Partages











Le stress est un phénomène normal du quotidien. Entre le travail, les relations sociales, les enfants, l’actualité mondiale, etc., il est une part de nos vies. Dans certains cas, un stress positif peut même améliorer les fonctions cognitives. Cependant, dès qu’il devient chronique, il est nécessaire de le traiter le plus rapidement possible. En effet, de nombreuses études ont montré les impacts physique et psychologique du stress répété.

Le stress chronique est un déclencheur majeur de l’inflammation dans le corps. L’inflammation chronique peut entraîner divers problèmes de santé, notamment le diabète et les maladies cardiaques. Le cerveau est normalement protégé des agents inflammatoires en circulation par une barrière hématoencéphalique. Mais sous un stress répété, cette barrière vacille et des protéines inflammatoires en circulation peuvent pénétrer dans le cerveau.

L’hippocampe du cerveau est une région cérébrale critique pour l’apprentissage et la mémoire, et est particulièrement vulnérable à de tels assauts. Des études chez l’Homme ont montré que l’inflammation peut nuire aux processus cérébraux liés à la motivation et aux fonctions cognitives.

Il existe également des preuves d’effets du stress chronique sur les hormones cérébrales, y compris le cortisol et le facteur de libération de la corticotropine (CRF). Des niveaux élevés et prolongés de cortisol ont été associés à des troubles de l’humeur ainsi qu’à un rétrécissement de l’hippocampe. Il peut également provoquer de nombreux problèmes physiques, notamment des cycles menstruels irréguliers.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 🎁🏡 60% de rabais pour vous occuper durant ce confinement ! Code : restonscheznous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨 Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? ➡️ JE M'ABONNE GRATUITEMENT ! ⬅️ 🎁🏡 On pense à vous occuper durant ce confinement, avec un mois d'abo offert ! Code : restezchezvous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨

Stress chronique : un déclencheur de dépression

Il est bien établi que le stress chronique peut conduire à la dépression. C’est également un phénomène récurrent — les personnes qui ont souffert de dépression sont à risque de futurs épisodes de dépression, en particulier celles exposées au stress. Il y a plusieurs raisons à cela, et elles peuvent être liées à des changements dans le cerveau. La déstabilisation de l’hippocampe qu’une exposition persistante aux hormones du stress et une inflammation continue peuvent provoquer est plus souvent observée chez les patients déprimés que chez les personnes en bonne santé.

Le stress chronique modifie finalement les substances chimiques du cerveau qui modulent la cognition et l’humeur, y compris la sérotonine. La sérotonine est importante pour la régulation de l’humeur et le bien-être. En fait, les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) sont utilisés pour restaurer l’activité fonctionnelle de la sérotonine dans le cerveau chez les personnes souffrant de dépression.

La perturbation du sommeil et du rythme circadien est une caractéristique courante de nombreux troubles psychiatriques, notamment la dépression et l’anxiété. Les hormones du stress, comme le cortisol, jouent un rôle modulateur clé dans le sommeil. Des niveaux élevés de cortisol peuvent donc interférer avec notre sommeil. La restauration des schémas de sommeil et des rythmes circadiens peut donc fournir une approche thérapeutique pour ces problèmes.

La dépression peut avoir d’énormes conséquences. Des travaux ont démontré que la dépression altère la cognition à la fois dans les domaines non émotionnels, tels que la planification et la résolution de problèmes, et dans les domaines émotionnels et sociaux, comme la création d’un biais d’attention à l’information négative.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Sur le même sujet : Dépression : un circuit neuronal dépendant du sexe est-il impliqué ?

Burnout professionnel et échec de la pensée rationnelle

En plus de la dépression et de l’anxiété, le stress chronique et son impact au travail peuvent entraîner des symptômes d’épuisement professionnel, qui sont également liés à une fréquence accrue des problèmes cognitifs dans la vie quotidienne. Étant donné que les individus doivent assumer une charge de travail accrue au travail ou à l’école, cela peut entraîner une diminution des sentiments d’accomplissement et une sensibilité accrue à l’anxiété, créant un cercle vicieux.

Le stress peut également interférer avec notre équilibre entre la pensée rationnelle et les émotions. Par exemple, les nouvelles stressantes concernant la propagation mondiale du coronavirus ont amené les gens à accumuler des désinfectants pour les mains, des mouchoirs et du papier toilette. Les magasins se vident de ces fournitures, malgré l’assurance du gouvernement qu’il y a beaucoup de stock disponible.

En effet, le stress peut forcer le cerveau à passer à un « système d’habitudes ». Sous le stress, les zones cérébrales telles que le putamen, une structure ronde à la base du cerveau antérieur, montrent une plus grande activité. Une telle activation a été associée à un comportement de thésaurisation. De plus, dans les situations stressantes, le cortex préfrontal ventromédial, qui joue un rôle dans la cognition émotionnelle — comme l’évaluation des affiliations sociales et l’apprentissage de la peur — peut augmenter les peurs irrationnelles.

Plusieurs méthodes pour éviter l’installation d’un stress chronique

Le UK Government Foresight Project on Mental Capital and Wellbeing a recommandé des moyens fondés sur des preuves scientifiques pour conserver son bien-être mental. Nous savons, par exemple, que l’exercice a établi des avantages contre le stress chronique. L’exercice s’attaque à l’inflammation en entraînant une réponse anti-inflammatoire. De plus, l’exercice augmente la neurogenèse — la production de nouvelles cellules cérébrales — dans des domaines importants, tels que l’hippocampe. Il améliore également votre humeur, votre cognition et votre santé physique.

Une autre façon clé de vaincre le stress consiste à établir des liens avec les gens autour de vous, comme la famille, les amis et les voisins. Lorsque vous êtes stressé, vous détendre et interagir avec vos amis et votre famille vous distraira et vous aidera à réduire les sentiments de stress.

L’apprentissage peut être une méthode moins évidente. L’éducation mène à une réserve cognitive — un stock de capacités de réflexion — qui fournit une certaine protection lorsque nous expérimentons des événements de vie négatifs. Les gens sont moins susceptibles de souffrir de dépression et de problèmes cognitifs s’ils ont une meilleure réserve cognitive. D’autres méthodes incluent la pleine conscience, nous permettant de prendre connaissance et d’être curieux du monde qui nous entoure, de vivre l’instant présent.

Donner en est une autre – le bénévolat ou le don à une œuvre de bienfaisance active le système de récompense dans votre cerveau et favorise des sentiments positifs à l’égard de la vie. Surtout, lorsque vous souffrez de stress chronique, n’attendez pas que les choses passent. La détection et un traitement efficace précoces sont la clé d’un bon résultat et d’un bien-être réel. N’oubliez pas d’agir de manière holistique pour améliorer votre humeur, votre réflexion et votre santé physique.