Les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies : la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique) ont annoncé que le coronavirus SARS-CoV-2 avait survécu dans les cabines du navire Diamond Princess de Princess Cruise jusqu’à 17 jours après le départ des passagers.

Les CDC ont publié une étude à ce sujet le lundi 23 mars 2020. Cette dernière a pu révéler que le coronavirus SARS-CoV-2 avait survécu jusqu’à 17 jours à bord du navire de croisière Diamond Princess, vivant beaucoup plus longtemps sur les surfaces que ce que l’on pensait auparavant.

Cette nouvelle étude examine également et notamment deux réponses de santé publique face aux flambées de la maladie COVID-19 sur le navire Diamond Princess au Japon et sur le navire Grand Princess en Californie. En effet, les passagers et l’équipage des deux navires ont été mis en quarantaine à bord, après que des passagers précédents, qui n’avaient aucun symptôme à bord de chacun des navires, aient été testés positifs pour la maladie COVID-19 une fois sur la terre ferme.

Le virus « a été identifié sur une variété de surfaces dans les cabines des passagers infectés, symptomatiques et asymptomatiques, jusqu’à 17 jours après que les cabines aient été évacuées sur le Diamond Princess, mais avant que les procédures de désinfection n’aient été effectuées », ont écrit les chercheurs. « Le COVID-19 sur les navires de croisière présente un risque de propagation rapide de la maladie, provoquant des épidémies dans une population vulnérable, et des efforts agressifs sont nécessaires pour contenir la propagation », expliquent les CDC, suggérant qu’il est préférable d’éviter les croisières durant la pandémie.

À noter que cette nouvelle étude vise à « déterminer comment la transmission s’est produite à travers plusieurs voyages de plusieurs navires ». Les chercheurs ont ainsi noté qu’au 17 mars, il y avait au moins 25 voyages en bateau de croisière avec des cas confirmés de COVID-19 qui avaient été détectés pendant ou après la fin du voyage. Près de la moitié (46.5%) des infections à bord du Diamond Princess étaient asymptomatiques lors du test, expliquant en partie le « taux d’attaque élevé » du virus parmi les passagers et l’équipage.

Le Diamond Princess et ses 3700 passagers et membres d’équipage ont été mis en quarantaine dans un port japonais le 4 février, après qu’un diagnostic de COVID-19 a été diagnostiqué à Hong Kong pour un passager précédent. Puis, le navire est rapidement devenu ce qui était à l’époque le plus grand groupe de cas confirmés de COVID-19 à l’extérieur de la Chine, avec plus de 800 passagers et membres d’équipage potentiellement infectés.

Neuf personnes sont décédées après avoir débarqué du navire. Le gouvernement japonais et d’autres nations ont finalement évacué leurs citoyens. Les chercheurs ont découvert que 712 personnes sur 3711 à bord du Diamond Princess, soit 19.2%, étaient infectées par SARS-CoV-2.

L’autre navire inclus dans l’étude, le Grand Princess, a été contraint de s’amarrer au large des côtes de Californie après que deux patients qui avaient débarqué en Californie aient été testés positifs.

Au total, 78 cas ont finalement été liés au navire au cours de deux voyages distincts. Après plusieurs jours, les autorités californiennes ont ramené le navire au port d’Oakland, où les passagers ont débarqué et ont été transportés vers des installations de quarantaine fédérales. Le Diamond Princess et le Grand Princess représentaient plus de 800 cas de COVID-19 au total, dont 10 décès.

Nettoyer les surfaces les plus utilisées pour enrayer la propagation du virus

Sur les conseils de l’OMS, nous profitons de vous rappeler les dix surfaces qu’il est préférable de nettoyer très régulièrement, dans le but d’enrayer la propagation du virus.

Les interrupteurs

Les poignées de portes

Les clefs de voiture et de maison

Le téléphone portable

Les écouteurs

La poignée du réfrigérateur

Le bouton de la chasse d’eau

La brosse à dents

Le clavier d’ordinateur

Le volant de voiture

En effet, l’OMS exhorte les populations à prendre toutes ces précautions de nettoyage pour lutter contre la propagation du coronavirus, même à domicile.

Source : CDC