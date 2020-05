Alors que la pandémie à coronavirus SARS-CoV-2 continue de faire rage, de nombreux essais in vitro ou cliniques sont en cours à travers le monde pour développer de nouvelles pistes thérapeutiques et de nouveaux vaccins. Au regard des meilleures estimations actuelles, un vaccin ne serait pas prêt avant au moins 12 mois. Pour les chercheurs, le moyen le plus rapide de lutter contre le coronavirus n’est donc pas d’attendre la mise au point d’un vaccin, mais de tester des médicaments déjà existants et réglementés dans la lutte contre l’infection.

Selon une étude d’une équipe internationale de biologistes publiée dans la revue British Journal of Pharmacology, la réorientation des médicaments existants axés sur des cibles médicamenteuses connues est susceptible d’offrir un espoir plus rapide de s’attaquer au COVID-19 que de développer et de fabriquer un vaccin.

Depuis l’émergence du virus SARS-CoV-2 à la fin de 2019, plus de 3.5 millions de personnes ont été infectées, entraînant plus de 240’000 décès dans le monde. La course est lancée pour trouver de nouveaux médicaments pour traiter les patients infectés et pour développer un vaccin dans le but de prévenir l’infection en premier lieu.

Une équipe de chercheurs représentant l’Union internationale de pharmacologie fondamentale et clinique déclare qu’il n’y aura pas de « solution miracle » pour traiter la maladie et soutient qu’une approche à plusieurs volets est nécessaire pour trouver de nouveaux médicaments. Ils préviennent qu’un vaccin efficace et évolutif prendra probablement plus d’un an avant de pouvoir être utilisé pour lutter contre la pandémie mondiale.

Perturber les étapes majeures de l’infection virale

Lorsqu’un virus pénètre dans notre corps, à moins que nous n’ayons déjà développé une immunité contre une infection ou via une vaccination antérieure, il s’introduit dans nos cellules, détournant leurs machines et les utilisant pour se répliquer et se propager dans tout le corps.

Souvent, les symptômes que nous constatons sont le résultat de la lutte de notre système immunitaire dans le but d’éliminer l’infection. Dans les cas graves, cette réponse immunitaire peut devenir hyperactive, entraînant potentiellement une soi-disant tempête de cytokines, causant des dommages collatéraux aux organes.

« Tout médicament pour traiter le COVID-19 devra se concentrer sur les trois étapes clés de l’infection : empêcher le virus d’entrer dans nos cellules en premier lieu, l’empêcher de se répliquer s’il pénètre à l’intérieur des cellules et réduire les dommages qui se produisent dans nos tissus, dans ce cas, les poumons et le cœur », déclare Anthony Davenport de l’Université de Cambridge.

Cibler des protéines cellulaires jouant un rôle dans l’infection

L’examen porte sur les cibles potentielles de médicaments thérapeutiques. Deux cibles clés semblent être des protéines à la surface de nos cellules, auxquelles le SARS-CoV-2 se lie pour lui permettre d’entrer — ACE2 et TMPRSS2. TMPRSS2 semble être très commun sur les cellules, alors que l’ACE2 est généralement présent à de faibles niveaux qui augmentent ensuite en fonction du sexe, de l’âge et des antécédents de tabagisme.

« Comme nous savons que ces deux protéines jouent un rôle dans cette infection par le coronavirus, nous pouvons nous concentrer sur la réutilisation de médicaments qui ont déjà une approbation réglementaire ou qui en sont aux derniers stades des essais cliniques. Ces traitements se sont déjà révélés sûrs et donc, s’ils peuvent maintenant s’avérer efficaces contre le COVID-19, ils pourraient être mis en pratique clinique assez rapidement ».

Absence de solution unique : la nécessité de combiner plusieurs médicaments

Le remdesivir, un médicament initialement développé pour Ebola, est un candidat prometteur. Bien que les essais cliniques aient montré qu’il n’était pas suffisamment efficace pour traiter Ebola, des essais cliniques aux États-Unis ont suggéré que le médicament pourrait être bénéfique pour le traitement des patients hospitalisés avec le COVID-19, et la FDA l’a maintenant approuvé pour une utilisation d’urgence.

Il y a également eu des résultats prometteurs d’études sur les anticorps monoclonaux, mais ce type de médicament est coûteux à produire et donc moins susceptible d’être évolutif. « Pendant que nous attendons un vaccin, les médicaments actuellement utilisés pour traiter d’autres maladies peuvent être étudiés en tant que traitements pour le COVID-19 — en d’autres termes, réaffectés », explique Steve Alexander de l’Université de Nottingham.

« Il est peu probable qu’il y ait une seule solution magique — nous aurons probablement besoin de plusieurs médicaments dans notre arsenal, certains qui devront être utilisés en combinaison avec d’autres. L’important est que ces médicaments sont bon marché à produire et faciles à fabriquer. De cette façon, nous pouvons garantir l’accès à des médicaments abordables à travers le monde, pas seulement pour les pays les plus riches ».

Sur le même sujet : Coronavirus : en testant 47 médicaments existants, des chercheurs identifient de nouveaux moyens de lutte

Agir rapidement pour identifier les molécules efficaces

L’équipe affirme que nous devons agir rapidement pour identifier les médicaments existants qui sont efficaces dans les essais cliniques afin que nous puissions commencer à traiter les patients le plus rapidement possible, mais aussi parce que les cas sont susceptibles de tomber pendant l’été, ce qui signifie qu’il y aura moins de personnes qui pourront être recrutées pour des essais cliniques avant une deuxième vague prévue de la maladie en automne.

Ils estiment qu’il existe actuellement plus de 300 essais cliniques dans le monde, bien que bon nombre de ces médicaments expérimentaux ne soient probablement pas efficaces pour une utilisation généralisée, car on ne sait pas quelle partie de la voie de la maladie ils ciblent, ni s’ils provoquent des effets secondaires.

Développement d’un vaccin : patience et précaution sont nécessaires

Ils conseillent également la patience pour le développement d’un vaccin efficace contre le virus. Même après qu’il a été démontré qu’un nouveau candidat-vaccin offre une immunité contre le coronavirus chez l’Homme, il doit être testé sur un plus grand nombre de personnes pour s’assurer qu’il est sûr à utiliser. La fabrication et la distribution d’un vaccin à l’échelle nécessaire pour lutter contre cette pandémie présenteront également des défis importants.

« Bien qu’il existe de nombreux vaccins en cours de développement dans le monde, qui, nous l’espérons, réussiront, il faudra encore beaucoup de temps avant que ces vaccins se révèlent efficaces et puissent être fabriqués à l’échelle nécessaire pour avoir un impact », indique Alexander.

« Certains vaccins peuvent ne pas fonctionner, donc plus il y a de médicaments qui peuvent être testés et plus nous en savons sur les cibles, plus nous avons de chances d’obtenir quelque chose qui est efficace. La spécificité même des vaccins signifie qu’ils sont limités. Les leçons que nous apprenons et les médicaments que nous produisons fourniront, espérons-le, un plus grand degré de protection, non seulement contre le coronavirus, mais aussi contre la prochaine menace virale ».

