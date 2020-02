695 Partages











Les fèces (et particulièrement lorsqu’il s’agit de diarrhée) pourraient être une voie de transmission secondaire pour le nouveau coronavirus 2019-nCoV, ont déclaré des chercheurs chinois après avoir publié leur étude signalant des patients présentant des symptômes abdominaux et des selles molles. De ce fait, les premiers symptômes peuvent être d’origine intestinale, et non uniquement respiratoires.

Les principales voies de transmission sont les gouttelettes de salive et de mucus éjectées par la toux d’une personne infectée. Durant les premières phases de l’épidémie, les chercheurs se concentraient donc particulièrement sur les patients présentant des symptômes respiratoires et de ce fait, ont peut-être ignoré ceux présentant des troubles digestifs.

Au total, 14 des 138 patients (10%) d’un hôpital de Wuhan qui ont été étudiés dans le cadre de la nouvelle étude chinoise ont initialement présenté une diarrhée et des nausées un ou deux jours avant le développement de la fièvre et une respiration difficile. Les cas ont notamment été décrits dans la nouvelle étude, publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Le premier patient américain diagnostiqué avec 2019-nCoV a également eu des selles molles pendant deux jours, le virus ayant ensuite été détecté dans ces dernières. D’autres cas de ce type en Chine ont été documentés dans le Lancet, bien que rarement.

« Il est important de noter que 2019-nCoV a été signalé ailleurs dans les fèces de patients présentant des symptômes abdominaux atypiques, similaires au SRAS qui a également été excrété dans l’urine, suggérant une voie de transmission fécale qui est hautement transmissible », a déclaré William Keevil au Science Media Center du Royaume-Uni, professeur de santé environnementale à l’Université de Southampton.

Cette possibilité n’est pas vraiment surprenante pour les scientifiques, étant donné que le nouveau virus appartient à la même famille que le SRAS. En 2003, la transmission fécale du SRAS a contribué à l’infection de centaines de personnes dans le lotissement Amoy Gardens de Hong Kong. Un panache d’air chaud provenant des salles de bains avait contaminé plusieurs appartements et avait été transporté par le vent vers les bâtiments adjacents du complexe.

D’après la littérature, « le virus 2019-nCoV trouvé dans les selles peut être transmis par propagation fécale », a ajouté Jiayu Liao, bio-ingénieur à l’Université de Californie à Riverside. « Mais nous ne savons toujours pas combien de temps ce virus peut survivre à l’extérieur du corps – par exemple, le VIH ne peut survivre qu’environ 30 minutes – et à quelle plage de températures le 2019-nCoV est sensible », a-t-il ajouté.

La propagation des matières fécales pourrait présenter de nouveaux défis pour le confinement du virus, mais est plus susceptible d’être un problème à l’intérieur des hôpitaux, qui peuvent devenir des “amplificateurs” d’épidémies, a déclaré David Fisman, épidémiologiste à l’Université de Toronto.

Benjamin Neuman, un expert en virologie à la Texas A&M University-Texarkana, a averti que si la transmission fécale valait « certainement la peine d’être envisagée », « les gouttelettes et le fait de toucher des surfaces contaminées, puis de se frotter les yeux, le nez ou la bouche » étaient probablement la principale façon dont le virus a été transmis en se basant sur les données actuelles.

