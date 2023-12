Le côté obscur du cacao : que se cache-t-il derrière vos chocolats préférés ?

Le chocolat est l’un des plaisirs incontournables des fêtes de Noël et de fin d’année. Cependant, que se cache-t-il derrière le chocolat que nous offrons ou consommons, d’où vient le cacao avec lequel il est produit ? À quel prix ce plaisir parvient-il jusqu’à nos tables ? C’est ce que nous avons essayé de déterminer en décryptant, avec l’appui d’une experte, le « Chocolate Scorecard » — l’analyse la plus vaste et la plus détaillée à ce jour de la durabilité et de l’équité des marques de chocolat les plus répandues. Nous avons également récolté des témoignages de l’entreprise élue meilleur chocolatier durable et équitable au monde, pour avoir une meilleure idée des défis jalonnant le secteur.

Né de l’initiative d’Etelle Higonnet, le Chocolate scorecard est un outil de référence pour les investisseurs et consommateurs désireux d’en savoir davantage sur ce qui se cache derrière l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du chocolat. L’outil a notamment été développé pour évaluer les performances environnementales et en matière de droits de la personne des entreprises du secteur. L’objectif est de favoriser un dialogue constructif pour une amélioration des politiques et des pratiques dans la filière. Un grand nombre d’entreprises se réfèrent d’ailleurs à l’outil pour élaborer leurs feuilles de route. Du côté des consommateurs, l’outil vise à améliorer la compréhension des enjeux de durabilité pour le chocolat et à inciter à une consommation plus responsable.

Développé en 2018, le tableau inclut désormais 56 des plus grandes entreprises de chocolat, qui fabriquent à elles seules 95% des produits à base de cacao dans le monde. Parmi ces sociétés figurent les plus grandes et plus populaires, telles que Starbucks, Ben & Jerry’s, Lindt, Nestlé ou Ferrero. « Ces entreprises sont annuellement évaluées sur les questions brûlantes de durabilité », explique à Trust My Science Higonnet, lors d’une interview. Ces questions incluent des facteurs qui se complètent tels que la traçabilité et la transparence, les revenus pour les producteurs de cacao, le travail des enfants ou prenant la forme d’esclavage, la déforestation et le climat, l’agroforesterie et la gestion des produits agrochimiques.