Les couples qui coordonnent leurs objectifs sont plus susceptibles de les réaliser et d’être heureux, soutient une étude

Lorsqu’on est soutenu par nos proches, il nous est plus facile de réaliser nos objectifs de vie. Ce soutien nous rend d’ailleurs encore plus fiers et satisfaits du résultat. Des chercheurs révèlent que la coordination des objectifs dans un couple — notamment le soutien de son/sa partenaire amoureux(se) — facilite remarquablement l’atteinte des objectifs individuels. Cerise sur le gâteau : Cette réalisation serait associée à une satisfaction de vie plus élevée.

La poursuite de nos objectifs façonne notre vie et leur réussite améliore considérablement le bien-être. La poursuite de ces objectifs est intégrée dans un contexte social ou interpersonnel et peut être modulée par le soutien des proches, surtout celui du partenaire amoureux. Les psychologues estiment que les personnes vivant en étroite relation forment une sorte d’unité d’autorégulation, basée sur la forte interdépendance de la réalisation des objectifs. L’hypothèse est que chaque partenaire atteint plus facilement ses objectifs propres lorsque les ressources respectives sont mises en commun, selon un terme appelé en psychologie « coordination des objectifs ». L’atteinte de ces objectifs contribue ensuite à un cercle vertueux au sein duquel on est plus satisfait, dans une relation où le partenaire est solidaire.

Cependant, seules quelques rares études ont corroboré cette hypothèse en abordant le lien entre la poursuite des objectifs et le bien-être individuel au sein d’une relation amoureuse. Ces dernières se sont d’ailleurs surtout concentrées sur les effets à court terme de ce soutien. Dans une nouvelle étude, disponible sur la plateforme Springer Link, des chercheurs explorent la manière dont le contexte relationnel affecte les efforts pour atteindre un objectif individuel. Entre autres, la recherche s’est focalisée sur la façon dont un partenaire de vie peut faciliter la progression vers un but, qui à son tour influence la satisfaction de vie.

Une satisfaction de vie influencée par la réussite des objectifs

Dans le cadre de la nouvelle étude, des chercheurs de l’Université de Semmelweis à Budapest ont effectué des sondages sur 215 couples hétérosexuels hongrois. Pour correspondre aux critères d’éligibilité de l’étude, chaque couple devait avoir cohabité depuis au moins un an, avoir entre 25 et 65 ans, ne pas avoir d’antécédents de troubles psychiatriques au cours des 5 années précédant l’étude et au moins un des conjoints devait avoir un travail. En fin de compte, 148 couples ont été retenus pour les sondages, avec un âge moyen de 39,7 ans. Un peu plus de la moitié étaient officiellement mariés et près de 70% avaient au moins un enfant biologique.

Des questionnaires concernant les expériences personnelles et relationnelles axées sur les objectifs individuels ont été remplis au début de l’étude et un an après. Au départ, les chercheurs ont demandé aux participants de créer une liste de projets personnels importants, en leur demandant sur quels objectifs et efforts ils travaillaient dans le moment présent. Ensuite, les volontaires ont été invités à sélectionner parmi cette liste les 4 projets les plus importants à leurs yeux et à évaluer les besoins et les expériences individuelles et relationnelles qui y sont liées.

Dans un deuxième temps, la manière dont leurs partenaires respectifs apportaient leur soutien et leurs efforts (ou ressources) aux 4 projets sélectionnés a été évaluée. Pour ce faire, les chercheurs les ont interrogés sur leurs efforts de communication, de coopération et de soutien émotionnel, selon les questions suivantes : à quelle fréquence communiquez-vous avec votre partenaire à propos de ce projet ? À quelle fréquence coopérez-vous avec votre partenaire sur ce projet ? Est-ce que votre partenaire vous soutient émotionnellement dans ce projet ?

Un an plus tard, l’état d’avancement des projets de chaque participant a été évalué selon les questions : jusqu’où avez-vous progressé avec ce projet ? Dans quelle mesure avez-vous réussi à réaliser ce projet ? Ensemble, quel est votre niveau de satisfaction ? Êtes-vous d’accord avec la façon dont les choses se sont déroulées avec ce projet au cours de la dernière année ? De plus, une évaluation de satisfaction de vie a été effectuée au début et à la fin de l’étude, pour être ensuite comparée.

Il a été constaté que les couples qui coordonnaient davantage leurs objectifs étaient meilleurs pour les atteindre avec succès. Cette performance était à son tour associée à une meilleure satisfaction de vie. Toutefois, il est important de noter que la coordination des objectifs seule n’a pas eu d’influence notable sur la satisfaction de vie, étant donné que celle-ci est restée stable au cours de l’année d’évaluation. Ainsi, seule la réussite des objectifs apporte un effet sur cette satisfaction.

« Si les partenaires sentent que leurs objectifs sont soutenus par leurs conjoints, ils peuvent se sentir temporairement mieux, mais cela ne persistera en tant que satisfaction de vie à long terme que si leurs efforts de coordination des objectifs sont fructueux : lorsqu’ils peuvent véritablement s’épanouir ensemble », expliquent les chercheurs dans leur document. Ces résultats soulignent l’importance de la coordination des objectifs au sein d’un couple.

Cependant, l’étude comporte des limites dont il faut tenir compte. Notamment le fait qu’elle a uniquement permis de déterminer que les couples qui coordonnent davantage leurs objectifs sont plus satisfaits de leurs vies, mais pas l’inverse. Par ailleurs, la recherche n’a été réalisée que sur des Hongrois. Les résultats pourraient donc être différents pour d’autres pays et d’autres cultures.

