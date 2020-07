L’Organisation mondiale de la santé le rappelle depuis le début de la crise sanitaire : le lavage des mains constitue le premier geste-barrière et le plus fondamental pour éviter la contamination par le coronavirus. Retour sur ces conseils pour éviter facilement la propagation du virus.

C’est une rengaine que l’on entend depuis notre plus jeune âge : lavons-nous les mains après chaque activité potentiellement salissante ou supposant un contact avec l’extérieur. C’est important en rentrant de l’école ou du travail, en sortant des transports en commun, à l’issue d’un rendez-vous ou avant un repas. La période que nous vivons rend pourtant cette habitude ou cette règle – parfois bien mal respectée – fondamentale et lui donne une dimension nouvelle.

Se laver les mains, geste essentiel

La survenue de l’épidémie de COVID-19 a pris toutes nos sociétés de court et a entraîné des effets de panique, accompagnés de leurs habituelles rumeurs sur les meilleurs moyens de prévenir une infection ou d’en guérir. Pourtant, au-delà des vaccins, qui ne sont pas encore disponibles, des médicaments ou même des masques et combinaisons de protection, et tous les acteurs scientifiques, politiques et économiques se sont accordés sur un point : le premier geste-barrière est le lavage de mains.

Il permet d’éviter la contamination par le partage de germes lors d’une poignée de main ou de n’importe quel échange. Et le coronavirus n’est pas différent des autres maladies transmissibles par le contact de ce point de vue. Le supprimer de nos mains par l’eau et le savon ou le gel hydroalcoolique l’empêche de nuire, et nous empêche ainsi de le transmettre par contact à nos proches ou aux personnes que nous croisons au travail ou dans les transports.

Certains entrepreneurs ont d’ailleurs pris des initiatives pour adapter nos habitudes à cette nouvelle situation. Des chercheurs japonais ont ainsi créé une caméra dotée d’une intelligence artificielle capable de suivre les mouvements de la main et de vérifier la qualité de la désinfection ainsi réalisée. Car se laver les mains, ce n’est pas seulement les passer sous l’eau ou les humidifier avec un peu de gel hydroalcoolique, cela inclut d’autres gestes simples, mais à ne pas ignorer : friction vigoureuse avec du savon et passage sur toutes les surfaces de la main, du poignet jusqu’au bout des doigts.

Pour aller plus loin : Selon les microbiologistes, voici comment se laver correctement et efficacement les mains

Des méthodes de séchage à ne pas sous-estimer

Après le lavage soigneux des mains, le virus est évacué. Il convient donc alors d’éviter une éventuelle recontamination immédiate. Pour cela, le séchage des mains est important et permet d’apporter davantage de confort. Deux méthodes s’imposent alors : utiliser des serviettes en papier sèches ou des sèche-mains à air pulsé.

En 2009, l’OMS indiquait ainsi que les mains devaient « idéalement, être séchées en utilisant des serviettes en papier ou un sèche-mains, qui peut permettre de se sécher les mains aussi vite et efficacement qu’avec les serviettes en papier », pour autant qu’il n’y ait pas de contact avec les différentes parties de ce dernier. L’institution l’a rappelé également cette année, en plein contexte de crise sanitaire provoquée par la COVID-19 : « Une fois que vos mains sont propres, vous devez les sécher soigneusement à l’aide de serviettes en papier ou d’un séchoir à air chaud ». L’occasion de rappeler que l’usage d’un séchoir à air pulsé ne comporte aucun risque de contamination. Leur conception empêche en effet toute entrée de composants depuis l’extérieur, et la nature du souffle de la machine ne permet pas de disséminer des traces de virus dans les pièces concernées. Adieu donc les fausses rumeurs sur la supposée dangerosité de cette méthode, en réalité bel et bien conseillée par l’OMS ?

Les consignes de lavage et de séchage des mains transmises par les différents gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé sont souvent perçues comme infantilisantes ou des rappels inutiles. Elles constituent toutefois la première barrière contre le virus et le meilleur moyen d’éviter une nouvelle vague de l’épidémie.