Un monde caché sous le plancher océanique découvert par des scientifiques

L’exploration des océans continue de surprendre les scientifiques. Une équipe internationale a récemment découvert un écosystème vibrant sous des sources hydrothermales. Au-delà de la simple présence de vie à la surface de ces structures, c’est tout un monde souterrain qui a été révélé. Cette découverte remet en question notre compréhension de la biodiversité marine et souligne l’importance de protéger ces zones face aux menaces, notamment l’exploitation minière.

L’immensité des océans, englobant la majorité de la surface terrestre, recèle encore de nombreux secrets. Au cœur de cette vaste étendue, les monts hydrothermaux, ces geysers sous-marins, ont toujours été considérés comme des points chauds de biodiversité. Les scientifiques ont passé les 46 dernières années à les étudier, ainsi que la vie microbienne à leur surface. Mais ils n’ont jamais cherché d’animaux sous ces sources chaudes volcaniques.

Une récente étude menée par une équipe internationale, dirigée par le Schmidt Ocean Institute, a dévoilé une dimension insoupçonnée de ces structures : un écosystème foisonnant caché sous leur surface. Ce monde souterrain peuplé d’organismes divers soulève des questions cruciales sur la conservation de ces habitats précieux.

Évents hydrothermaux : bien plus que des geysers sous-marins

Les sources hydrothermales, souvent comparées à des geysers sous-marins, se distinguent par leur environnement particulièrement inhospitalier. Situés dans les profondeurs abyssales, ces évents volcaniques éjectent de l’eau surchauffée, riche en minéraux, dans un milieu où la lumière du soleil ne parvient pas. De nombreuses espèces ont réussi à s’adapter et à prospérer, faisant de ces cheminées des oasis de biodiversité.

Cependant, la récente découverte d’un écosystème souterrain a bouleversé la perception traditionnelle de ces zones. Au lieu d’une vie se limitant à la surface des hydrothermaux, les chercheurs ont mis en évidence une profusion de vie sous le plancher océanique.

À l’aide d’un robot sous-marin, l’équipe a renversé des morceaux de croûte volcanique, découvrant des systèmes de grottes regorgeant de vers, d’escargots et de bactéries chimiosynthétiques vivant dans une eau à 25 degrés Celsius.

Dans cet espace protégé, à l’abri des courants et des prédateurs, une multitude d’organismes, des bactéries aux créatures plus complexes, coexistent dans une symbiose étonnante. Cette découverte souligne la complexité et la résilience de la vie marine, même dans les environnements les plus extrêmes.

Les vers tubulaires, de surprenants voyageurs souterrains

Les vers tubulaires, longtemps étudiés pour leur capacité à survivre dans des environnements extrêmes, sont au cœur de cette recherche. Ces organismes, dotés d’une morphologie adaptée à la vie dans les profondeurs, ont dévoilé un comportement migratoire inattendu.

Plutôt que de se déplacer librement dans l’eau, ils semblent emprunter des chemins souterrains, se frayant un passage à travers le plancher océanique. Les fluides volcaniques, qui circulent à travers ces profondeurs, jouent un rôle essentiel dans cette migration. Ils offrent non seulement un moyen de transport, mais aussi une source de nutriments, permettant aux vers de coloniser de nouveaux habitats.

Cette méthode de déplacement souterrain pourrait résoudre une énigme de longue date : la rareté des jeunes vers tubulaires observés autour des monts hydrothermaux. Plutôt que de s’exposer aux dangers de l’océan ouvert, ces larves pourraient privilégier la sécurité des profondeurs, utilisant le réseau complexe de fissures et de cavités du plancher océanique pour se disperser et établir de nouvelles colonies.

Des expériences révélatrices

Afin de valider leurs suppositions concernant la migration souterraine des organismes, en particulier des vers tubulaires, les scientifiques ont élaboré une méthode expérimentale innovante. Ils ont déployé des boîtes en maille, conçues pour permettre la circulation de l’eau tout en capturant les organismes, directement sur le plancher océanique. Ces boîtes servaient de pièges, permettant d’observer et d’analyser les créatures qui pourraient émerger des profondeurs.

Après une période d’attente de quelques jours, les chercheurs ont procédé au retrait de ces boîtes. À leur grande surprise, ils ont constaté que ces pièges n’étaient pas vides. De nombreux animaux, dont certains jamais observés auparavant, avaient colonisé l’intérieur des boîtes. Ces organismes provenaient manifestement des réseaux de fissures et de crevasses qui sillonnent le plancher océanique, confirmant ainsi l’hypothèse d’une vie foisonnante sous la surface.

Cette expérience a non seulement validé la théorie de la migration souterraine des vers tubulaires, mais elle a également mis en évidence la richesse et la diversité de la faune qui habite ces profondeurs cachées. Ces résultats démontrent l’importance de poursuivre les recherches dans ces zones encore méconnues, car elles pourraient receler des trésors biologiques insoupçonnés.

Des implications pour leur sauvegarde, menacée par l’industrie

La mise en lumière d’écosystèmes souterrains sous les hydrothermaux a suscité un vif intérêt dans la communauté scientifique. Toutefois, au-delà de l’enthousiasme généré par ces découvertes, des inquiétudes émergent quant à l’avenir de ces zones. Les monts hydrothermaux, en raison de leur nature, sont riches en minéraux précieux, une caractéristique qui n’a pas échappé à l’industrie minière. Ces ressources, souvent rares et très prisées, pourraient faire des évents hydrothermaux des cibles privilégiées pour l’exploitation minière.

Or, l’extraction de ces minéraux pourrait avoir des conséquences désastreuses pour ces écosystèmes fragiles. Les techniques d’exploitation, souvent invasives, risquent de perturber l’équilibre délicat de ces habitats, entraînant la destruction de la faune et de la flore qui y résident. De plus, la perturbation des flux hydrothermaux pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème marin, dont les interactions et les dépendances sont encore mal comprises.

Face à ces enjeux, il devient impératif d’adopter une approche prudente et éclairée. Wendy Schmidt, présidente et cofondatrice du Schmidt Ocean Institute, conclut dans un communiqué : « La découverte de nouvelles créatures, de nouveaux paysages et maintenant d’un tout nouvel écosystème, souligne à quel point nous avons encore à découvrir sur notre océan et à quel point il est important de protéger ce que nous ne savons ou ne comprenons pas encore ».