1.1K Partages











Cela fait très longtemps que les humains extraient des diamants, mais à présent, une nouvelle pierre insolite a été découverte, et il pourrait s’agir d’une première mondiale. En effet, le diamant découvert est creux et à l’intérieur de ce dernier, se trouve un autre diamant, qui lui se déplace librement.

Ce diamant pour le moins particulier a été découvert dans une mine russe (l’un des gisements de Iakoutie), en Sibérie, et porte le nom de « Matryoshka Diamond », soit Diamant Matriochka (d’après les poupées russes).

В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

Внутри найденного в Якутии алмаза свободно перемещается другой алмаз. В #АЛРОСА отмечают, что ранее таких «матрешек» никогда не находили: https://t.co/tEkJf1fosE pic.twitter.com/m1zPGVKP5o — Alrosa Russia (@Alrosa_ru) October 4, 2019

Il faut savoir que les défauts et les inclusions dans les diamants sont très fréquents. En réalité, la plupart des diamants ont au moins une sorte de défaut, ou un autre minéral emprisonné à l’intérieur. Mais un diamant à l’intérieur d’un diamant ? Selon ALROSA, une entreprise publique d’extraction diamantifère russe, cela ne s’est jamais vu auparavant !

Le diamant Matriochka n’est pas une grosse pierre : avec seulement 0.62 carat (soit 0.124 gramme), pour des dimensions maximales de 4.8 x 4.9 x 2.8 millimètres. Et le diamant intérieur est encore plus petit : 0.02 carat (soit 0.004 gramme), mesurant seulement 1.9 x 2.1 x 0.6 millimètres.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Une fois découvert, le diamant a été envoyé à ALROSA, pour évaluation. Les scientifiques l’ont alors soumis aux spectroscopies Raman (méthode non destructive d’observation et de caractérisation de la composition moléculaire et de la structure interne d’un matériau) et infrarouge, ainsi qu’à une microtomographie à rayons X. « Pour nous, la chose la plus intéressante était de savoir comment s’est formé l’espace entre les diamants », a déclaré Oleg Kovalchuk, d’ALROSA.

Vous aimerez également : Un minéral mystérieux du manteau terrestre a été découvert dans un diamant sud-africain

À ce sujet, les chercheurs ont quelques idées, qui incluent notamment certains processus qui peuvent avoir lieu dans le manteau terrestre. Selon une de leurs hypothèses : « une couche de substance de diamant polycristalline poreuse s’est formée à l’intérieur du diamant en raison de sa croissance ultra-rapide, et des processus plus agressifs du manteau l’ont ensuite dissoute (…). En raison de la présence de la couche dissoute, un diamant a commencé à se déplacer librement dans un autre, tout comme une poupée russe », suggèrent-ils.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Les scientifiques estiment également que ce diamant pourrait avoir plus de 800 millions d’années, bien que cela reste encore à prouver. De plus, en raison de sa rareté, l’entreprise n’a pas encore pu évaluer sa valeur. « À notre connaissance, jamais un tel diamant n’a été découvert, et ce, de toute l’histoire de l’extraction mondiale de diamants », a déclaré Kovalchuk.

Selon un rapport de Bloomberg, l’objet va être envoyé au Gemological Institute of America pour une analyse plus approfondie.

Source : ALROSA