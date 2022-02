Disney veut créer des communautés résidentielles à son image

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Disney vient d’annoncer la future création de communautés résidentielles. Le projet, nommé « Story living », promet aux futurs résidents de vivre la « magie de Disney » au quotidien.

Vivre comme dans un parc Disney, mais dans la vie de tous les jours. L’idée a quelque chose de troublant. Pourtant, c’est bien ce que propose l’entreprise, dans une vidéo de présentation, sous le nom « Story living ». Le projet comprendrait, bien entendu des maisons, mais aussi des magasins, des restaurants, des hôtels, ou encore tout un programme de divertissement à l’année entièrement dirigé par Disney.

Un article sur le blog de l’entreprise évoque aussi « des expériences organisées, telles que des programmes de bien-être, des divertissements allant des performances en direct aux cours de cuisine, des actions philanthropiques, des séminaires et bien plus encore ». Un lieu de vie destiné à qui voudrait manger, acheter, regarder, se cultiver, vivre totalement dans le giron de Disney au quotidien, donc…

Le projet pourrait être une bonne base pour un scénario dystopique, mais il semble susciter le plus grand enthousiasme de ses auteurs. « Imaginez une communauté énergique avec la chaleur et le charme d’une petite ville et la beauté d’un complexe », décrit ainsi Helen Pak, responsable des parcs, expériences et produits Disney.

C’est ce côté familial et joyeux déjà déployé dans ses parcs de loisir qui constituerait la force de cette communauté, selon la marque. D’ailleurs, la même technologie y serait utilisée pour créer, au milieu du premier village déjà planifié, un grand lagon artificiel aux eaux bleu-turquoise.

Vivre dans une histoire Disney

Le premier projet a pour nom « Cotino ». Il compterait, en plus des différents magasins et espaces de loisir, 1900 maisons, et se situerait en Californie, dans la ville de Rancho Mirage, dans la vallée de Coachella, ou Walt Disney lui-même aurait vécu. Entre autres, des résidences spéciales pour les personnes de plus de 55 ans sont prévues, ainsi que la possibilité d’accéder au lieu en « pass journalier ».

L’entreprise Disney, bien que faisant la promotion du lieu, ne gérera pas concrètement la partie immobilière. Elle collaborera pour cela avec DBM development. Ce n’est d’ailleurs pas la première expérience de ce genre. L’entreprise Walt Disney avait érigé des projets similaires dès 1996, tel que le projet Celebration, situé près du parc d’attractions Disney World. Une expérience malheureuse à long terme, d’ailleurs, si l’on en croit le Wall Street Journal, qui titrait en 2016 « Les fuites et les moisissures ruinent la magie de Disney à Celebration, en Floride ». Walt Disney, dans les dernières années de sa vie, avait aussi imaginé une ville du futur utopique, Epcot. Un projet qui n’a pas été mené à bien en tant que tel : il est aujourd’hui devenu un parc d’attractions éducatif.

Le nouveau projet semble, lui, reposer sur le concept de « storytelling » — appelée « mise en récit » en France, il s’agit d’une technique de communication basée sur une structure narrative du discours similaire à celle des contes et des récits. Mais rien de vraiment précis n’est dit à ce sujet. Reste à savoir s’il s’agit d’un terme marketing pour mettre en avant le fait de vivre, comme le disent les communicants « le plus beau chapitre de sa vie », ou si un vrai concept d’immersion narrative est caché derrière.

Comme le rapporte USA Today, ce qu’évoque Josh D’Amaro, président des parcs, expériences et produits Disney, semble pencher dans ce sens : « chaque élément de ces communautés sera imprégné d’une histoire », explique-t-il ainsi. Il affirme que les résidents seront des « participants actifs » dans les histoires. Aucun prix pour ces résidences, ni de date de construction, n’ont encore été évoqués.

La vidéo de présentation :