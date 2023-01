La doyenne de l’humanité est décédée à 118 ans

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Elle devait fêter ses 119 ans le mois prochain. Sœur André, née Lucile Randon le 11 février 1904, s’est éteinte le 17 janvier dans sa maison de retraite, à Toulon. D’abord enseignante, puis gouvernante pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a travaillé plusieurs années dans un hôpital de Vichy pour s’occuper d’orphelins, avant d’entrer dans les ordres en 1944. C’est la deuxième Française et la deuxième Européenne la plus âgée jamais recensée.

Elle figurait dans le Guinness World Records en tant que religieuse la plus âgée, et en tant que doyenne de l’humanité depuis avril 2022 — date à laquelle est décédée Kane Tanaka, une Japonaise de 119 ans. Une chose est sûre : sa vie a été marquée d’événements historiques. Elle a connu deux Guerres mondiales, la Guerre froide, l’attaque du World Trade Center,… « Depuis que je suis au monde, je ne vois que des guerres et des bagarres », a-t-elle déclaré, selon les propos rapportés par France Info.

Elle est également sortie indemne de deux pandémies majeures (la grippe espagnole, qui a sévi de 1918 à 1920, et la COVID-19). Elle a d’ailleurs été testée positive au coronavirus en janvier 2021, mais elle n’a développé aucun symptôme, si ce n’est une plus grande fatigue qu’à l’accoutumée ; elle s’était totalement débarrassée du virus au bout de trois semaines — devenant la personne rétablie de la COVID-19 la plus âgée. « Je ne me suis même pas rendue compte que je l’avais », avait-elle confié à Var Matin.

Le chocolat était son péché mignon

Pour son 118e anniversaire, sœur André avait reçu une carte d’anniversaire écrite par Emmanuel Macron lui-même, qui la félicitait pour sa longue vie de service — il est le 18e président français à exercer ses fonctions de son vivant. Par ailleurs, 10 papes différents ont présidé l’Église catholique depuis sa naissance, précise CNN.

« Il est incroyable que nous ayons partagé le même air que quelqu’un qui est né quelques mois seulement après le premier vol motorisé des frères Wright – et quelques mois avant l’ouverture du métro de New York », a déclaré Craig Glenday, rédacteur en chef du livre Guinness World Records. Il est effectivement stupéfiant de penser à tous les progrès scientifiques et technologiques auxquels sœur André a assisté au cours de sa longue vie.

Bien qu’elle ait eu une vie incroyablement longue et riche d’événements marquants, elle n’aura pas atteint son objectif : vivre plus longtemps que sa compatriote, Jeanne Calment, décédée en 1997 à l’âge de 122 ans — qui reste à ce jour l’être humain ayant vécu le plus longtemps parmi les personnes dont la date de naissance a pu être vérifiée. Désormais, la personne la plus âgée parmi les Français serait Marie-Rose Tessier, une Vendéenne de 112 ans.

Sœur André vivait dans un EHPAD de Toulon depuis 12 ans. Son alimentation était variée, mais le chocolat était son péché mignon ; elle appréciait également son verre de vin chaque jour, « peut-être le secret de sa longévité », a déclaré David Tavella, chargé de communication de l’EHPAD et de Lucile Randon.

Moins d’une chance sur un million d’atteindre l’âge de 130 ans

Le vin et le chocolat seraient-ils réellement les ingrédients secrets de la longévité, comme l’ont suggéré de nombreux médias ces deux derniers jours ? Consommé avec modération, le chocolat noir à haute teneur en cacao présente effectivement des avantages pour la santé. Le magnésium contenu dans le chocolat aide à réduire le taux de cortisol plasmatique et donc, contribue à lutter contre le stress et l’anxiété. Il a également été prouvé que la consommation de chocolat réduit les risques d’infarctus du myocarde, et fait diminuer la pression artérielle. Plus il est riche en cacao, plus il contient d’antioxydants, qui neutralisent les radicaux libres et ralentissent le vieillissement cellulaire.

Concernant le vin, il aurait lui aussi des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire (consommé avec modération, évidemment) grâce aux polyphénols qu’il contient. Mais la consommation d’alcool a aussi ses revers… Il est certain que l’alimentation tient un rôle clé dans la durée de vie d’un individu. Mais bien d’autres facteurs — sociaux, environnementaux, comportementaux, mais aussi génétiques — entrent en ligne de compte. « Quelques sujets peuvent atteindre la longévité grâce à une heureuse combinaison de polymorphismes qui leur permettent d’avoir un métabolisme efficace ou une réponse efficace à différents stress », concluait une étude publiée en 2016 dans Immunity & Ageing.

Est-il possible de vivre au-delà de 122 ans ? Une étude, réalisée en 2016 par le généticien Jan Vijg et son équipe de l’Albert Einstein College of Medicine de New York, a conclu que la survie au-delà de 125 ans était extrêmement improbable. « Les améliorations de la survie avec l’âge ont tendance à diminuer après 100 ans, et l’âge au décès de la personne la plus âgée du monde n’a pas augmenté depuis les années 1990. Nos résultats suggèrent fortement que la durée de vie maximale des humains est fixe et soumise à des contraintes naturelles », ont conclu les chercheurs. Cette théorie a toutefois été controversée, via la remise en question des méthodes statistiques utilisées.

A contrario, une étude publiée en 2021 dans Royal Society Open Science a affirmé qu’il était possible de vivre au moins jusqu’à 130 ans, voire au-delà. Les résultats suggèrent d’ailleurs qu’il n’y aurait en fait pas de limite à la durée de la vie humaine. « Cela ne signifie pas pour autant que ces âges seront bientôt atteints, car la probabilité de survivre jusqu’à 130 ans, à condition d’atteindre 110 ans, est à peu près égale à celle de voir “face” à 20 lancers consécutifs d’une pièce de monnaie. Cet événement a une probabilité de moins d’un sur un million », nuancent toutefois les auteurs de l’étude.

Source : Guinness World Records