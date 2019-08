Saviez-vous que les diodes électroluminescentes (LED) sont, en principe, capables de produire une lumière blanche avec une efficacité 20 fois supérieure à celle des ampoules classiques ? Qui dit meilleure efficacité dit meilleur rendement, et donc une consommation énergétique réduite à éclairage égal. En effet, la production d’une lumière efficace et hautement contrôlable peut être réalisée avec des LEDs, ce qui pourrait amener, selon les conclusions d’une étude publié en 2008, à une véritable révolution dans le domaine de l’éclairage écoénergétique et respectueux de l’environnement.

Les diodes électroluminescentes (LED) offrent un certain nombre d’avantages évidents et subtils par rapport aux ampoules traditionnelles. Du moins, c’est ce que suggèrent les conclusions d’une étude publiée dans le journal à libre accès Optics Express, de la Optical Society (OSA). En effet, les LEDs sont capables de produire une même quantité de lumière avec une efficacité 20 fois supérieure à celle des ampoules classiques.

« Nous sommes à la veille d’une révolution », a déclaré le principal auteur de l’étude, E. Fred Schubert, professeur de génie électrique et de physique au Rensselaer Polytechnic Institute de Troy (New York). « L’éclairage LED offre de nombreuses possibilités et avantages » ajoute-t-il. Dans son article, Schubert explique notamment comment dans le futur, des sources lumineuses “intelligentes” pourraient exploiter tout le potentiel des LED.

En plus de leur rendement énergétique supérieur, les LED sont plus robustes, ressemblant davantage à un plastique dur plutôt qu’à du verre mince. Elles sont également plus écologiques, car leur fabrication ne nécessite pas de substances toxiques tel que le mercure.

En tant qu’alternative aux ampoules à incandescence traditionnelles, les lampes LED permettent des économies d’énergie considérables. Elles peuvent être jusqu’à 2000% plus efficaces que les ampoules classiques et 500% plus efficaces que les ampoules fluorescentes compactes.

Schubert prédit qu’une utilisation généralisée des LED sur une période de 10 ans permettrait d’économiser plus de 1 billion (1000 milliards) de dollars en coûts d’énergie, d’éliminer le besoin de près d’un milliard de barils de pétrole sur 10 ans et de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone (CO2), le gaz à effet de serre le plus commun.

Shubert explique que tous ces avantages font des LED une bonne source de lumière de remplacement, ajoutant que c’est la raison pour laquelle le secteur des LED a connu une expansion considérable récemment, avec une croissance à deux chiffres. Cependant, il ajoute que le véritable potentiel de l’éclairage LED réside dans sa capacité à transformer, plutôt que de simplement remplacer, la technologie d’éclairage actuelle.

Vous allez aussi aimer : Qu’est-ce que la lumière bleue ? Comment s’en protéger ?

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

« Un véritable remplacement serait correct », déclare Schubert. « Mais nous devons regarder au-delà du paradigme du remplacement pour voir les véritables avantages des lampes LED ». Schubert envisage un jour où les interrupteurs de lumière céderont la place à des tableaux de commande de lumière qui contrôlent non seulement la luminosité d’un éclairage, mais aussi sa température de couleur et sa teinte.

Les spectres lumineux peuvent être personnalisés pour toutes les longueurs d’onde, en adaptant avec précision la qualité de lumière afin qu’elle soit la plus naturelle possible, et en faisant varier ces caractéristiques en fonction de l’heure, par exemple. D’ailleurs, c’est ce type de lampe LED que nous avons adoptée dans les bureaux de Trust My Science (lorsqu’il commence à se faire tard, nous passons généralement l’éclairage à un ton plus naturel et reposant, en éliminant les longueurs d’onde bleues à l’aide d’un simple bouton).

Les technologies LED pourraient aussi révolutionner l’agriculture d’intérieur et aider les travailleurs de nuit, ainsi que les personnes en décalage horaire. L’utilisation de la lumière polarisée des LED pourrait également améliorer l’affichage des ordinateurs et réduire l’éblouissement des phares des voitures. D’autres applications concernent aussi la microscopie optique, l’imagerie, les communications, les réseaux numériques et les systèmes de transport.

Source : Optics Express