Une école pilotée par l’IA promet un apprentissage plus efficace en seulement 2 heures de cours par jour

Dans un contexte où l’éducation traditionnelle peine à s’adapter aux exigences modernes, certaines initiatives audacieuses cherchent à redéfinir la manière dont les élèves apprennent. Parmi celles-ci, deux projets récents illustrent des approches radicalement différentes de l’enseignement : un projet d’école en Arizona qui remplace les enseignants par une intelligence artificielle, ainsi que son modèle « 2 Hour Learning » — déjà appliqué dans les campus Alpha School aux États-Unis. Ces exemples, bien que controversés, offrent un aperçu des possibilités et des limites d’une éducation dominée par la technologie.

Un projet pour une nouvelle école à charte en Arizona, l’Unbound Academy (qui sera rattachée au réseau Alpha School) a récemment fait sensation en annonçant qu’elle remplacerait les enseignants par un système alimenté par l’IA. Dans ce modèle, les élèves interagissent directement avec des programmes adaptatifs pour répondre à leurs besoins.

L’objectif principal est d’offrir un apprentissage personnalisé tout en réduisant les coûts liés à l’emploi de professeurs. Selon les promoteurs du projet, l’IA identifie les lacunes dans les connaissances des élèves et propose des modules spécifiques pour y remédier. Cependant, cette approche soulève des questions sur l’absence d’interactions humaines, essentielles à la construction de compétences sociales et émotionnelles.

Certains critiques, notamment des enseignants, soulignent que l’IA ne peut pas remplacer l’empathie et la flexibilité d’un éducateur humain. Ils s’interrogent également sur la capacité de ce modèle à préparer les élèves à des défis complexes, qui nécessitent un accompagnement adapté.

Le modèle 2 Hour Learning : des résultats prometteurs

Un modèle nommé « 2 Hour Learning », développé par Alpha School, propose une approche très novatrice de l’enseignement. Développé par MacKenzie Price et expérimenté dans des établissements d’Alpha School, ce programme repose sur un principe radical : en deux heures par jour, les élèves accomplissent ce qui nécessiterait habituellement six heures dans une école classique. Cette efficacité repose sur une combinaison d’IA adaptative et d’accompagnateurs humains qui soutiennent les élèves dans leur apprentissage autonome. Pour le moment, le programme s’adresse exclusivement aux enfants.