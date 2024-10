El Cosmico : le premier hôtel imprimé en 3D au monde en construction dans le désert du Texas

Au cœur de l’étendue désertique qui borde la ville de Marfa, au Texas, ce ne sont ni des grues ni des échafaudages qui accompagnent les travaux de construction, mais une imprimante 3D. Révélé plus tôt cette année, le projet avant-gardiste de la société Icon a été entamé : le premier hôtel-camping imprimé en 3D au monde, nommé El Cosmico. La gigantesque imprimante utilisée à cet effet, Vulcan, fait 14 mètres de large pour 4,7 mètres de haut ! Elle entame son œuvre en déposant, couche après couche, le matériau sur les fondations.

Le projet El Cosmico est le fruit d’une collaboration entre deux entreprises de renom : ICON, spécialisée dans l’impression 3D et basée à Austin (Texas) et Bjarke Ingles Group (BIG). Il consiste à étendre le célèbre hôtel-camping El Cosmico déjà en place, réinventant la vie dans le désert tout en s’inspirant du paysage local. D’ici 2026, sur la propriété de 24,3 hectares située au nord de Marfa, apparaîtront des maisons incurvées surmontées de dômes, des installations communes, une grande piscine centrale ainsi que divers emplacements de camping.

Liz Lambert, propriétaire d’El Cosmico, a déclaré dans un communiqué d’Icon : « Je suis très heureuse de commencer à construire le nouveau site d’El Cosmico. C’est la réalisation d’un rêve de longue date ». Elle a également précisé que le projet comprendra au total 43 nouvelles unités hôtelières et 18 maisons résidentielles.

El Cosmico : quand les éléments naturels fusionnent avec une conception futuriste

Pour la conception du projet, Lambert et ses collaborateurs se sont grandement inspirés du lien entre le paysage du haut désert et l’architecture futuriste. « Notre conception pour le nouveau El Cosmico est une conversation entre le passé et le futur d’El Cosmico. En testant les limites géométriques de la construction imprimée en 3D d’Icon, nous avons imaginé des structures fluides et curvilignes qui jouissent de la liberté de forme dans le désert vide », a expliqué Bjarkle Ingels, directeur et fondateur de BIG.

Au cœur de la construction, Vulcan a déjà commencé à superposer des couches de « lavacrete » sur les fondations pour créer la structure squelettique de l’hôtel. Le lavacrete est un matériau à base de béton conçu pour être imprimable. Créé par Icon, il possède une faible teneur en carbone et présente une résistance à la pression allant jusqu’à 206,84 Bars.

Les deux premières unités en construction actuellement comprennent un espace résidentiel de trois chambres et une unité hôtelière dotée d’une chambre. Les images conceptuelles de l’intérieur d’El Cosmico révèlent également des murs curvilinéaires ainsi que des surfaces en bois arrondies qui font écho à la douceur du paysage tout en se fondant dans leur environnement.

Lambert, qui vante le potentiel de créativité de cette technologie 3D, a déclaré avoir pu construire avec peu de contraintes et une fluidité accrue (par rapport aux méthodes conventionnelles). Outre les unités hôtelières, le nouveau El Cosmico comprendra également des maisons résidentielles imprimées en 3D, comprenant chacune jusqu’à quatre chambres et offrant une belle vue sur le paysage. Ces propriétés seront proposées à partir de 2,29 millions de dollars. Icon prévoit également de construire prochainement des logements abordables imprimés en 3D pour la communauté locale.

Ce n’est pas la première fois que Vulcan a été utilisé dans un projet d’envergure tel qu’El Cosmico. En effet, Icon a déjà utilisé ce système d’impression dans le cadre de Wolf Ranch et de Wimberly Springs. En 2022, l’entreprise a également signé un contrat d’une valeur de 57 millions de dollars avec la NASA pour le projet Olympus, visant à étudier les moyens de construire des structures imprimées en 3D sur la Lune.