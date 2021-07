Elon Musk déclare qu’il est probable que Tesla accepte à nouveau le Bitcoin

Elon Musk, PDG de Tesla, vient de faire une nouvelle déclaration inattendue peu de temps après s’être attiré les foudres des détenteurs de bitcoins. Il avait alors interrompu l’utilisation de la cryptomonnaie pour l’achat de véhicules Tesla, ce qui avait fait chuter le cours du Bitcoin — après une forte hausse ayant suivi la première annonce. De façon inattendue, ou comme pour se racheter, il a déclaré que l’entreprise acceptera probablement à nouveau les bitcoins pour l’achat de véhicules, mais à une condition…

« Il semble que le bitcoin s’oriente beaucoup plus vers les énergies renouvelables et qu’un tas de centrales à charbon lourdes qui étaient utilisées… ont été fermées, notamment en Chine », a déclaré Musk mercredi lors de la conférence The B-Word, un événement organisé par le Crypto Council for Innovation.

« Je veux faire un peu plus de diligence raisonnable pour confirmer que le pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable est très probablement égal ou supérieur à 50 % et qu’il y a une tendance à l’augmentation de ce nombre. Si tel est le cas, Tesla recommencera très probablement à accepter les bitcoins », a-t-il ajouté.

En mai, Musk a déclaré sur Twitter que l’entreprise suspendrait les achats de véhicules par bitcoins, par souci de « l’utilisation rapidement croissante de combustibles fossiles pour l’extraction de bitcoins ». Depuis, Pékin a sévi contre la cryptomonnaie, expulsant les mineurs de cryptomonnaie du pays, qui ont depuis commencé à se rapatrier ailleurs. De nouvelles données de l’université de Cambridge montrent que de nombreux mineurs se dirigent vers les États-Unis, qui sont désormais la deuxième plus grande destination pour les mineurs de bitcoins du monde.

Décisions manipulatrices ou maladroites ?

Mais le fait qu’il revienne sur sa décision précédente (celle de finalement retirer le bitcoin des modes de paiement de Tesla) aussi rapidement n’inspire pas confiance… Cela donne plutôt l’impression d’avoir affaire à un discours manipulateur, dans le but, encore une fois, de jouer avec le cours de la cryptomonnaie pour en tirer un bénéfice. Suite à cette annonce, le Bitcoin affichait mercredi une hausse de près de 8%. Et si vraiment ce discours est sincère, alors ses récentes décisions seraient sans doute parmi les plus maladroites de sa carrière.

« À long terme, l’énergie renouvelable sera l’énergie la moins chère, mais cela ne se produit pas du jour au lendemain », déclare Musk. « Mais tant qu’il y a un effort conscient et déterminé, réel, de la communauté minière pour aller vers les énergies renouvelables, alors évidemment Tesla peut soutenir cela ». Dans le meilleur des cas, Musk aurait aussi pu utiliser cette stratégie pour faire changer les choses rapidement, en faisant prendre conscience de l’importance d’un avenir énergiquement durable pour les cryptomonnaies, et qu’il ne les soutiendrait pas si cela n’était pas le cas. Il n’est pas non plus exclu qu’il ait fait cela pour rassurer les investisseurs soucieux de l’environnement.

Les États-Unis abritent certaines des sources d’énergie les moins couteuses de la planète, qui, le plus souvent, sont renouvelables. Fred Thiel, de Marathon Digital, a déclaré que la plupart des mineurs nouvellement installés en Amérique du Nord seront alimentés par des énergies renouvelables ou par du gaz compensé par des crédits d’énergie renouvelable, et Whit Gibbs, PDG de Compass, a estimé que l’extraction de bitcoins aux États-Unis est alimentée à plus de 50 % par des énergies renouvelables.