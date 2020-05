180 Partages











MISE À JOUR : Le lancement prévu initialement mercredi (hier) a été annulé en raison du mauvais temps. SpaceX et la NASA ont donc décidé de reporter le lancement à ce samedi. Si la météo le permet, le lancement historique par SpaceX des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS) aura lieu le 30 mai 2020.

Le monde se prépare à assister au prochain grand saut dans le domaine du voyage spatial, tandis que la fusée Falcon 9 de SpaceX devait décoller mercredi après-midi, transportant dans sa capsule Crew Dragon deux astronautes vétérans de la NASA, afin que ces derniers soient envoyés en orbite à destination de la Station spatiale internationale (ISS) pour y rester entre un et quatre mois. À présent, il nous faut encore patienter quelques jours avant de pouvoir assister à cet événement historique.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

En attendant samedi, retour sur les événements du mercredi 27 mai 2020 :

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a qualifié ce lancement de « point culminant d’un rêve », tandis que lui et l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, attendaient avec impatience le décollage prévu. Un lancement en préparation depuis une décennie.

« Je suis l’ingénieur en chef », a déclaré Musk à Mark Strassmann de CBS News. « Donc, je voudrais juste dire que si ça se passe bien, alors c’est le mérite de l’équipe SpaceX-NASA. Mais si ça se passe mal, c’est de ma faute », a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, SpaceX a réussi 19 lancements de fret vers la Station spatiale internationale, mais c’est pour la toute première fois que la société commerciale transportera des personnes, soit deux astronautes vétérans de la NASA : Bob Behnken et Doug Hurley.

Bien entendu, ce lancement est incontestablement le test le plus crucial pour Elon Musk et SpaceX, et ce dernier n’a pas laissé cette importance lui échapper : « Il y a des milliers de choses qui peuvent mal tourner, et une seule chose qui peut bien se passer », a-t-il déclaré.

Cette responsabilité pèse lourdement sur Musk. Ce dernier a expliqué qu’après avoir fait tout ce qu’il pouvait pour « améliorer la qualité du succès» et s’assurer que les astronautes arrivent en toute sécurité à bord de l’ISS, il ne peut rien faire d’autre que s’asseoir et attendre, comme le reste du monde. « Je dois vraiment me bloquer mentalement, car sinon ce serait émotionnellement impossible à gérer », a-t-il déclaré à propos de l’intensité du moment.

Avant la mission, Musk a félicité les astronautes Behnken et Hurley pour leurs « nerfs d’acier».

« Je leur demandais il y a quelques heures à peine : ‘Vous vous sentez bien à ce sujet ? Est-ce qu’il y a la moindre chose que nous puissions faire pour vous fournir le maximum ?’ Et leur réponse était si ‘cool’ et modeste… », confie Musk.

La fusée Falcon 9 de SpaceX est réutilisable, et il s’agit d’une avancée décisive qui réduit considérablement le coût du lancement. Mercredi, la fusée se tenait sur la rampe de lancement 39A, soit la même plate-forme qui a envoyé Apollo 11 sur la Lune. « 39A est comme Times Square. Il ne s’agit pas seulement de débuter une pièce à Broadway. Il s’agit de le faire à Times Square, d’accord ? C’est le meilleur pad du monde », a déclaré Musk.

Musk a également avoué qu’il s’agissait d’un « honneur incroyable » que de pouvoir partager une rampe de lancement qui a jadis servi au lancement de la fusée qui a permis d’envoyer Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. « C’est un rêve devenu réalité. En fait, cela semble surréaliste. Si vous m’aviez demandé au début de SpaceX si cela se produirait un jour, j’aurais répondu ‘1%-0,1% de chances’ », a expliqué Musk.

Depuis que l’entreprise SpaceX a été fondée en 2002, Elon Musk a permis de révolutionner le modèle commercial du voyage spatial avec son innovation rapide, ses fusées réutilisables et ses coûts bien moins élevés que les lancements passés de la NASA.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que le type d’innovation de SpaceX est la clé de l’avenir de la NASA, et espère que le lancement suscitera et ravivera l’intérêt des Américains pour l’espace. « C’est le début d’un marché commercial dans l’espace », a-t-il déclaré.

Et il y a clairement un regain d’intérêt pour l’espace, entre le lancement historique de SpaceX et le récent partenariat de la NASA avec Tom Cruise, dans le but de tourner un film à bord de l’ISS. Musk a annoncé qu’il « soutenait tout ce que la NASA fait pour capter l’imagination du public ».

Par ailleurs, Bridenstine a admis qu’il est devenu pilote de la Marine après avoir regardé « Top Gun » en 1986 (un film d’action américain avec Tom Cruise dans l’un des rôles principaux, ce qui a propulsé sa carrière), et qu’il place de grands espoirs pour ce qu’il peut encore amener à la prochaine génération. « Cela s’est produit dans ma vie, et cela a changé ma vie », a-t-il déclaré. « Va-t-il inspirer le prochain Elon Musk ? C’est la question. Et s’il peut le faire, alors nous sommes gagnants ! », a-t-il ajouté.

Rendez-vous samedi pour, espérons-le, enfin assister au lancement historique de SpaceX !

Source : NASA