Le directeur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, propose de « fabriquer des respirateurs artificiels en cas de pénurie » dans les usines Tesla, afin d’aider les hôpitaux surchargés pendant la pandémie de coronavirus, qui fait ravage actuellement à travers le monde et surtout en Europe.

Afin de lutter contre cette pandémie, de nombreuses entreprises décident de se mettre à contribution. Certaines d’entre elles le font de manière spontanée, comme en Chine, où le fabricant automobile BYD fabrique désormais des masques et du gel désinfectant. En France, c’est LVMH qui a mobilisé ses troupes pour offrir du gel hydroalcoolique aux hôpitaux. Malheureusement, cela ne suffit pas, car les centres hospitaliers vont rapidement manquer de ventilateurs et de respirateurs.

À présent, Elon Musk prévoit de mettre ses usines à disposition pour fabriquer un maximum d’appareils de respiration artificielle, à destination des hôpitaux surchargés.

Selon les experts, ce n’est qu’une question de temps avant que la situation qui fait actuellement rage en Europe à cause de la pandémie de ne concerne également les États-Unis de façon extrême. À noter que le pays est très lent à accélérer la production de respirateurs.

We will make ventilators if there is a shortage

— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020