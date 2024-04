Une société chinoise dévoile un robot capable de déplacer ses mains à une vitesse incroyable de 10 m/s

L’entreprise robotique Astribot a développé son robot S1 en seulement un an. Il se distingue par la rapidité de ses mains, capables de se mouvoir à la vitesse impressionnante de 10 mètres par seconde. Bien que cette capacité puisse être exploitée pour des applications avancées dans des milieux industriels, le S1 semble avoir été conçu pour exécuter des tâches ménagères simples, à en juger par une vidéo publiée par l’entreprise.

Le secteur de la robotique a connu des avancées spectaculaires ces derniers mois. Les entreprises technologiques du monde entier se lancent dans une course acharnée pour dévoiler leurs dernières innovations. Grâce à des entreprises de renom telles que Figure AI, Agility Robotics, Boston Dynamics ou encore Tesla, les États-Unis se retrouvent en position de leader en matière de développement de robots humanoïdes. Cependant, la Chine demeure un concurrent sérieux, et a même partagé son ambition produire massivement des robots humanoïdes d’ici à 2025. Dans ce pays asiatique est basée une toute jeune entreprise appelée Astribot, qui a récemment dévoilé un robot baptisé S1, dont les performances en matière de vitesse en ont stupéfié plus d’un.

Une vitesse de 10 m/s et une capacité de charge de 10 kg pour chaque bras

Dans la vidéo de présentation publiée par Astribot, on aperçoit le robot S1 derrière un comptoir. Il est impossible de savoir si la machine est dotée ou non de membres inférieurs et encore moins de savoir si elle est tout simplement mobile. Astribot a révélé peu de détails techniques, mais il est noté que la vitesse des mouvements des bras peut atteindre 10 mètres par seconde — une rapidité sans égal dans le domaine, si l’entreprise dit vrai. On apprend aussi que chaque bras de l’engin est en mesure de supporter jusqu’à 10 kg de charge. De plus, les gestes du robot semblent extrêmement précis.

Astribot n’a pas divulgué les technologies exactes qui permettent d’atteindre de telles performances. Il est cependant fréquent que les robots présentant de telles caractéristiques utilisent des actionneurs hydrauliques. Ces systèmes contribuent à une vitesse accrue, une meilleure précision et une plus grande force. Le robot Phoenix par exemple, conçu par l’entreprise canadienne Sanctuary AI, est équipé de ces actionneurs hydrauliques et est cité comme possédant « la meilleure main robotique » au monde, regroupant ces trois qualités.

Une capacité à réaliser des tâches variées

La vidéo d’Astribot dévoile les capacités variées de son robot S1, notamment dans la réalisation de tâches ménagères diverses telles que la préparation d’un sandwich, l’épluchage de légumes, le tri d’objets, le repassage et le pliage de vêtements.

Chaque bras du S1 est équipé non pas d’une main avec des doigts, mais d’une pince. L’une des démonstrations les plus remarquables de la vidéo est celle où le robot retire habilement une nappe sous une pile de verres à vin sans les faire tomber, démontrant ainsi sa précision et sa rapidité exceptionnelles. Comme plusieurs robots récents, le S1 est également montré en train de danser.

La vidéo le dévoile en effet en train d’effectuer une « wave dance » (il fait onduler les bras et les épaules avec fluidité), imitant des mouvements humains. L’entreprise explique que le S1 a été formé par apprentissage par imitation, une méthode dans laquelle le robot apprend en observant et en reproduisant les actions humaines.

Il est important de noter que cette vidéo est orientée marketing, et donc potentiellement embellie au montage. Astribot prévoit de commercialiser le S1 cette année.