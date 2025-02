Un essaim de robots capable d’adopter n’importe quelle forme et de passer d’un état solide à souple

Des chercheurs ont développé un essaim de robots capables d’adopter n’importe quelle forme et de passer aisément d’un état rigide à un état souple. Inspiré du développement embryonnaire, cet essaim est constitué de robots autonomes programmés pour s’assembler et se désassembler de manière fluide, selon la structure et la résistance souhaitées. Ces propriétés peuvent être activées et contrôlées à distance grâce à un simple jeu de lumière polarisée.

Les essaims de robots modulaires font l’objet de recherches depuis plus d’une décennie en raison de leur potentiel dans des domaines variés. Exploitant une forme d’intelligence collective, ils sont capables d’exécuter des tâches complexes et de s’adapter à des environnements difficiles. Leur capacité à changer de forme leur permet, par exemple, de se faufiler à travers des fissures pour accéder à des zones inaccessibles aux sauveteurs.

Toutefois, les conceptions actuelles présentent encore des limites. Certains essaims, bien que dynamiques et flexibles, ne disposent pas de la rigidité nécessaire pour supporter des charges importantes. D’autres, plus solides, peinent à se reconfigurer sans perturber la cohésion du groupe. Concevoir un essaim capable d’être à la fois rigide et malléable représente ainsi un défi majeur dans le domaine de la robotique modulaire.

Pour répondre à cette problématique, une équipe de recherche codirigée par l’Université technique de Dresde a développé un essaim robotique bio-inspiré, capable de se « solidifier » instantanément tout en conservant la souplesse d’un fluide. « Les matériaux robotiques doivent être en mesure de prendre une forme et de la maintenir, tout en étant capables de se reconfigurer sélectivement », explique Elliot Hawkes, de l’Université de Californie à Santa Barbara, coauteur principal de l’étude, dans un communiqué de l’Université technique de Dresde.

Des propriétés uniques inspirées des embryons

Pour concevoir cet essaim, les chercheurs se sont inspirés des mécanismes biologiques qui permettent aux embryons de se structurer et de moduler leur rigidité au cours du développement.