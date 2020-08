Google a récemment fait une annonce qui pourrait bien changer l’avenir du travail et de l’enseignement supérieur : l’entreprise spécialisée dans les services technologiques depuis 1998 lance à présent une sélection de cours professionnels qui enseignent aux candidats les compétences requises pour des emplois très demandés, et ce plus rapidement et à plus bas coût que dans les Universités.

En effet, Google a annoncé qu’il commencerait à accepter les certificats d’apprentissage Google à la place des diplômes universitaires, offrant des cours de six mois aux employés potentiels pour qu’ils se forment aux postes très demandés en une fraction du temps et du prix qu’il faudrait à l’Université. Cette qualification permettra aux étudiants qui réussissent d’obtenir un certificat de carrière Google (Google Career Certificate), qui sera considéré par l’entreprise comme l’équivalent d’un diplôme de quatre ans pour des rôles similaires.

Ces cours enseignent des compétences fondamentales qui peuvent aider les demandeurs d’emploi à trouver immédiatement un poste. Cependant, au lieu d’impliquer des années pour le terminer, comme c’est le cas pour un diplôme universitaire traditionnel, ces cours sont conçus pour être achevés en six mois environ. Le coût des cours n’a pas encore été révélé, mais des estimations basées sur des certificats existants de l’entreprise prévoient que le coût total d’un tel diplôme s’élèverait à environ 300 USD (environ 250 euros), et Google a déjà annoncé qu’il allouerait des fonds pour 100’000 bourses.

A new suite of Google Career Certificates will help Americans get qualifications in high-paying, high-growth job fields–no college degree required. — Kent Walker (@Kent_Walker) July 13, 2020

Ces diplômes attesteront l’acquisition des compétences nécessaires pour entrer dans des domaines de carrière bien rémunérés avec un potentiel de croissance, en se concentrant sur des sujets tels que l’analyse de données, la gestion de projet et la conception de l’expérience utilisateur, des branches qui seront enseignées par les employés de Google.

« Ces nouveaux programmes de carrière sont conçus et enseignés par des employés de Google qui travaillent dans ces domaines. Les programmes fournissent aux participants les compétences essentielles dont ils ont besoin pour trouver un emploi. Aucun diplôme ou expérience préalable n’est requis pour suivre ces cours », a expliqué Kent Walker, vice-président senior des affaires mondiales chez Google.

« Prenons l’exemple d’Yves Cooper, qui s’est inscrit au programme via notre partenaire Grow with Google, Merit America, tandis qu’il travaillait comme chauffeur de camionnette. Cinq jours après avoir terminé le programme, il s’est vu proposer un poste de technicien d’assistance informatique dans une organisation à but non lucratif, dans sa ville natale de Washington, DC », a ajouté Walker.

Bien entendu, le passage du milieu universitaire conventionnel se heurte aux critiques entourant les diplômes, concernant leur accessibilité aux étudiants. Par ailleurs, il faut savoir que le fardeau financier des cours qui durent plusieurs années peut laisser des étudiants avec d’énormes dettes pendant des années après l’obtention de leur diplôme. En effet, sans la sécurité de l’emploi ou la garantie d’un salaire décent, l’obtention d’un diplôme peut laisser certains étudiants dans une situation moins confortable qu’avant leur formation, même avec un emploi.

En revanche, le Google Career Certificate vise à préparer les étudiants à un travail immédiat, et ce pour une fraction du coût des diplômes universitaires traditionnels. « La technologie a été une bouée de sauvetage pour aider de nombreuses petites entreprises pendant la crise de la COVID-19. Et les outils en ligne peuvent aider les gens à acquérir de nouvelles compétences et à trouver des emplois bien rémunérés », explique Walker. « Les diplômes universitaires sont hors d’atteinte pour de nombreux Américains, et vous ne devriez pas avoir besoin d’un diplôme universitaire pour avoir une sécurité économique. Nous avons besoin de nouvelles solutions de formation professionnelle accessibles – des programmes professionnels améliorés à l’éducation en ligne – pour aider l’Amérique à se remettre et à se reconstruire », a-t-il ajouté.