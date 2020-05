908 Partages











Un gouffre est apparu de manière inattendue devant le Panthéon de Rome le mois dernier, sur la Piazza della Rotonda, révélant des pavés impériaux vieux de 2000 ans.

Le gouffre initial mesure près d’un mètre carré pour un peu plus de 2,5 mètres de profondeur. Les archéologues ont découvert sept anciennes dalles en travertin (un type de roche sédimentaire) à l’intérieur. Fort heureusement, personne n’a été blessé lorsque le sol s’est effondré dans l’après-midi du 27 avril, car la place qui est habituellement bondée était vide en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, des effondrements comme celui-ci constituent un problème de plus en plus courant à Rome.

Les pierres découvertes au fond du gouffre par les archéologues ont été créées à la même époque que le Panthéon a été construit, soit entre 27 et 25 AEC (avant l’ère commune), selon Daniela Porro, surintendante spéciale de Rome. « Ces anciennes dalles ont été conçues par Marcus Agrippa, un ami de l’empereur Auguste », a déclaré Porro. Cependant, le Panthéon et la place ont été complètement reconstruits entre 118 et 128 EC (ère commune) par l’empereur Hadrien, et la zone a été modifiée au début du troisième siècle par les empereurs Septime Sévère et Caracalla, selon l’Encyclopedia Britannica.

En réalité, cette découverte est une redécouverte : les dalles ont été trouvées pour la première fois dans les années 1990, lorsque des lignes de service étaient posées sur la place, selon l’ANSA, une agence de presse italienne. Le nouveau gouffre a avalé environ 40 sanpietrini, ou pavés, qui sont tombés dans un tunnel de service contenant des câbles et des pipelines, selon le Roma Today.

Les gouffres, appelés « voragini » en italien, sont à présent plutôt courants à Rome. En effet, au cours de ces 100 dernières années, Rome a généralement connu 30 voragini ou autres effondrements chaque année. Cependant, ce nombre aurait commencé à tripler à partir de 2009. À noter qu’en 2018, la ville a dénombré 175 effondrements (un record !) et 2019 a rapporté 100 nouveaux voragini. À titre de comparaison, Naples a signalé 20 gouffres en 2019.

Quelle est l’origine de ces gouffres ?

Mais quelle est l’origine de ces effondrements ? Les anciennes cavités artificielles, y compris celles des carrières, des tunnels et de la construction des catacombes, ont rendu le sol instable (particulièrement après de fortes pluies). « La zone la plus sensible est l’est de Rome, où les matériaux étaient extraits dans les temps anciens », a déclaré Stefania Nisio, géologue, qui travaille sur un projet de cartographie des gouffres de Rome. « La principale cause d’un gouffre dans la ville est la présence d’une cavité souterraine », a ajouté Nisio.

En outre, une grande partie de la ville de Rome se trouve sur un sol doux et sablonneux « qui est facilement érodé par l’eau et secoué par les vibrations des voitures et des scooters », a rapporté The Local.

De ce fait, les dirigeants de la ville ont annoncé un plan de plusieurs millions d’euros pour réparer ses rues en 2018. Cependant, jusqu’à ce que ces améliorations soient effectivement achevées, les gouffres peuvent continuer à révéler une architecture et des artefacts anciens, tels que ces pavés. « C’est une preuve supplémentaire des richesses archéologiques inestimables de la ville de Rome », a déclaré Porro.