IA : GPT 3.5 est parvenu à faire fonctionner une entreprise fictive de développement de logiciels

C’est confirmé : les IA génératives peuvent entièrement gérer (et efficacement) une entreprise de développement de logiciels, et ce presque sans intervention humaine. C’est la conclusion d’une étude menée par des chercheurs de l’Université Brown et de plusieurs institutions académiques chinoises. Leur recherche démontre que ces systèmes d’IA sont efficaces en accomplissant des tâches dans un délai et un budget qui défient toute concurrence humaine.

Créer un logiciel est généralement un processus qui peut durer des mois, voire des années, selon sa complexité. Mais avec l’avènement de l’IA, cette durée pourrait être réduite à… quelques minutes à peine. C’est ce que suggère une étude récente publiée sur arXiv, menée par des chercheurs qui ont simulé une entreprise de développement de logiciels, entièrement gérée par un modèle d’IA générative. Plus précisément, par GPT 3.5.

Une expérience similaire a été menée récemment, dans laquelle des agents d’IA simulaient une vie quotidienne dans une ville virtuelle. Résultat : ils ont été capables de mener une vie « normale » en menant des discussions, en planifiant leurs journées, en se rendant au travail, en organisant des fêtes, etc. Toutes ces études illustrent à quel point ces avancées technologiques peuvent s’adapter à différents aspects de la vie.

ChatDev

Dans le cadre de leur expérience, les chercheurs ont créé une entreprise qu’ils ont baptisée ChatDev. Celle-ci a été organisée selon un modèle de développement logiciel bien établi connu sous le nom de « modèle en cascade ». Le modèle divise le processus de développement en quatre étapes distinctes : la conception, la programmation, les tests et la documentation.

Les chercheurs ont utilisé la version 3.5 du modèle de langage qui alimente ChatGPT, le chatbot d’OpenAI. Les robots ont chacun occupé un post, comme dans une entreprise réelle. On leur a désigné des rôles ainsi que des protocoles de communication. En effet, les chatbots « discutaient » également entre eux, avec une petite aide humaine cependant. Les discussions concernaient des prises de décision diverses autour de la construction du logiciel.

Par exemple, lors d’une conception, le « PDG » et le « directeur technique » échangeaient à propos du choix de langage de programmation le mieux adapté. Dans cette discussion, Python avait été proposé en raison de sa simplicité et sa lisibilité. Lorsqu’ils ont décidé d’adopter ce langage, le « directeur technique » a demandé au « programmeur » de donner au logiciel une « belle interface utilisateur graphique ».

Moins de 7 minutes pour concevoir un logiciel ?

Les chercheurs ont simulé plusieurs scénarios pour la conception des logiciels. C’est ainsi qu’ils sont parvenus à mener des analyses sur le temps et les coûts liés à l’élaboration de chaque produit. L’étude a ainsi révélé que ChatDev était capable de bien gérer l’ensemble du processus de développement, allant de la conception à la documentation.

En moyenne, le temps associé à la création d’un logiciel a été évalué à moins de sept minutes, avec un coût inférieur à un dollar. De plus, l’équipe de recherche affirme que près de 87% des systèmes ont été codés de « façon irréprochable ». Par ailleurs, les IA n’étaient pas uniquement efficaces en matière de vitesse de développement et de coûts, mais elles ont également été compétentes pour assurer la sécurité et la robustesse du logiciel développé.

Toutefois, bien que ce résultat soit spectaculaire, il pourrait nécessiter une contextualisation. Par exemple, un jeu de Gomoku, un type de logiciel développé lors de l’expérience, est relativement simple comparé à des logiciels plus complexes que nous avons l’habitude d’utiliser. Ce n’est donc qu’un début, bien que l’on puisse admettre qu’il est marquant.

Source : arXiv