GPT-5, le prochain modèle ultraperformant d’OpenAI, pourrait être disponible cet été

GPT-5, le prochain grand modèle de langage (LLM) très attendu d’OpenAI pourrait être mis en service dès cet été. L’entreprise aurait déjà effectué une démonstration à des investisseurs potentiels, qui ont déclaré avoir été impressionnés par les performances de l’outil. Non seulement il sera meilleur que son prédécesseur, GPT-4, mais il présentera également des fonctionnalités inédites.

Au cours de ces derniers mois, les plaintes se sont accumulées concernant une apparente dégradation de GPT-4, le dernier LLM d’OpenAI alimentant ChatGPT depuis désormais un an. Alors qu’il était initialement considéré comme l’un des modèles les plus performants du marché, des utilisateurs ont depuis peu rapporté une importante baisse de qualité, notamment en matière de programmation informatique.

Des bouts de code générés inutilisables, des changements de langue sans raison apparente, des temps de latence trop longs, … figurent parmi les plaintes récurrentes. La situation est d’autant plus problématique étant donné que l’outil est payant. Sam Altman lui-même, le PDG d’OpenAI, a admis dans un podcast de Lex Fridman que « GPT-4 est un peu nul », avant d’ajouter : « je m’attends à ce que la différence entre les versions 4 et 5 soit aussi importante qu’entre les versions 3 et 4 ». L’entreprise espère ainsi que son prochain modèle apaisera la frustration des utilisateurs.

Des fonctionnalités inédites

Un groupe d’investisseurs a eu l’occasion de tester le modèle en développement d’OpenAI en avant-première. L’un d’entre eux a affirmé avoir été impressionné, déclarant que l’outil était « vraiment bon et matériellement meilleur » que son prédécesseur, selon Business Insider. D’autres ont rapporté que le nouveau modèle présente des fonctionnalités inédites, telles que la capacité à créer des agents IA sous-jacents pour effectuer des tâches en toute autonomie.

Bien que la sortie spéculée est pour cet été, il est toutefois important de noter qu’Altman n’a pas donné de date précise, ni même confirmé si ce fameux modèle allait vraiment être appelé GPT-5. Il s’est contenté d’affirmer que l’entreprise allait « sortir un nouveau modèle incroyable cette année ». Il a par ailleurs déclaré que d’autres outils seront disponibles au cours des prochains mois, qui pourraient même être priorisés par rapport au présumé GPT-5.

Altman est également resté vague sur ce qui permettrait vraiment au modèle de se démarquer, tout en précisant que l’aspect technique sera déterminant pour définir le produit final. En outre, la formation du modèle n’est pas encore tout à fait achevée, selon les sources de Business Insider. Pour ce faire, l’entreprise prévoit de le soumettre à une batterie de tests, en s’appuyant sur la « red team ». Ce terme désigne un groupe d’employés et de consultants indépendants qui ont pour rôle d’explorer les limites de l’outil avant qu’il soit mis officiellement en service.

Plus précisément, il s’agit d’un groupe spécialisé en piratage informatique, qui simulera des tentatives d’intrusion afin d’identifier les failles du modèle. Cela permet ensuite de déterminer à quels niveaux les protections devront être améliorées. Bien qu’une sortie cet été pourrait être envisagée, la date de lancement pourrait être décalée si la red team rencontre des problèmes au cours des essais. En temps normal, ce processus prend en effet plusieurs mois, voire plus d’un an, si des ajustements sont nécessaires.

Parallèlement, la date de lancement de Sora, le nouveau modèle de génération de vidéos d’OpenAI, est confirmée pour cette année. L’outil est d’ailleurs déjà en phase de test avec la red team, bien qu’il ait récemment suscité la controverse. En effet, alors que la société a récemment affirmé qu’elle allait s’engager dans des efforts de transparence, aucune information n’a été dévoilée concernant la manière dont Sora a été formée.