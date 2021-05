Une majorité de la propagande anti-vaccin sur Internet proviendrait de seulement 12 comptes

Depuis le début du développement des vaccins anti-COVID par les laboratoires pharmaceutiques, de nombreuses voix s’élèvent contre la vaccination sur les réseaux sociaux, propageant peur et fake-news quotidiennement dans le but d’effrayer et désinformer la population. Au travers d’une méta-analyse de plus de 800 000 publications issues des principales plateformes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), des chercheurs ont montré qu’en réalité, la source de cette désinformation anti-vaccin serait liée à seulement une douzaine de comptes influents actifs.

Selon des recherches récentes, une grande partie de ce problème a en fait un très petit point de départ. Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que la majorité des complots anti-vaccin circulant sur les réseaux sociaux pouvaient être attribués à une poignée de comptes individuels représentant des personnalités anti-vaccins de premier plan. En tout, seulement 12 de ces personnes et leurs organisations — la soi-disant Douzaine de la Désinformation — sont responsables de l’initiation de jusqu’à 65% de toute la propagande anti-vaccin fausse et trompeuse partagée sur Facebook et Twitter.

La Douzaine de la Désinformation : une source majoritaire de propagande

Ce chiffre est basé sur une analyse de plus de 812 000 publications extraites de Facebook et Twitter entre le 1er février et le 16 mars 2021, effectuée dans le cadre d’une enquête menée par le Centre à but non lucratif pour la lutte contre la haine numérique (CCDH) et l’Anti-Vax Watch, une organisation qui surveille l’industrie anti-vaccins.

« Évoluant à la vue du public sur Internet, il y a un petit groupe de personnes qui n’ont pas d’expertise médicale pertinente ni de professions légitimant de telles interventions, qui abusent des plateformes de médias sociaux pour dénaturer la menace de la COVID et répandre des informations erronées sur la sécurité des vaccins », explique le PDG du CCDH, Imran Ahmed, dans le rapport.

« Selon notre récent rapport, les militants anti-vaccin sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter atteignent plus de 59 millions d’abonnés, ce qui en fait les plateformes de médias sociaux les plus importantes et les plus opportunes pour les anti-vaccins ». Selon la recherche, la Douzaine de Désinformation derrière près des deux tiers du contenu anti-vaccin partagé dans la fenêtre de l’étude comprend Joseph Mercola, Robert F.Kennedy, Jr., Ty et Charlene Bollinger, Sherri Tenpenny, Rizza Islam, Rashid Buttar, Erin Elizabeth, Sayer Ji, Kelly Brogan, Christiane Northrup, Ben Tapper et Kevin Jenkins.

Des groupes influents responsables d’une grande partie du contenu anti-vaccin

Les chercheurs affirment que ces comptes influents ont un grand nombre d’adeptes et produisent des volumes élevés de contenu anti-vaccin. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux qui finissent par partager du contenu anti-vaccin ne suivront pas nécessairement ces comptes eux-mêmes, mais la nouvelle analyse suggère que la majorité des publications anti-vaccin partagées sur des plates-formes comme Facebook et Twitter commencent à l’origine avec ce groupe relativement petit d’acteurs.

L’influence du groupe varie en fonction de la plate-forme sociale, avec jusqu’à 17% des tweets anti-vaccin sur Twitter, mais jusqu’à 73% du contenu anti-vaccin sur Facebook, suggère le rapport. La recherche, initialement publiée en mars, a été rendue publique pour exhorter les dirigeants des plates-formes de médias sociaux à diminuer l’impact de ces voix de premier plan, dont la diffusion et le partage de complots et de canulars anti-vaccinaux coûtent finalement des vies.

« La désinformation est devenue une menace directe pour la santé publique. Les réseaux sociaux permettent aux anti-vaccins de recruter des dizaines de millions de personnes à travers le monde et de les endoctriner avec peur et doute. Si les grandes entreprises technologiques n’agissent pas maintenant, la pandémie se prolongera et davantage de vies seront perdues », explique Ahmed.

L’échec des plateformes à freiner la propagande anti-vaccin

Malgré une vague de pression politique pour prendre des mesures contre la douzaine de comptes identifiés, une étude de suivi publiée par le CCDH et l’Anti-Vax Watch en avril a révélé que 10 membres du groupe étaient toujours sur Facebook et Twitter au 25 avril, avec neuf autres sur Instagram. Dans les semaines qui ont suivi, certains comptes ont été interdits ou restreints, mais d’autres non, conservant leur capacité à diffuser des informations erronées, à laquelle l’exposition a été liée à des taux plus élevés d’hésitation à la vaccination.

Selon les chercheurs, il s’agit d’un échec dangereux des entreprises de technologie de freiner correctement et de manière responsable la propagation de mensonges imprudents sur les plateformes sociales. « Les protagonistes de ‘l’industrie anti-vaxx’ sont un groupe cohérent de propagandistes professionnels », a écrit Ahmed dans un article publié dans Nature Medicine plus tôt dans l’année.

« Ce sont des personnes qui dirigent des organisations de plusieurs millions de dollars, constituées principalement aux États-Unis, comptant jusqu’à 60 employés chacune. Elles produisent des manuels de formation pour les militants, adaptent leurs messages à différents publics et organisent des réunions semblables à des conférences annuelles sur les métiers, comme toute autre industrie », ajoute-t-il.