Une supplémentation en oméga-3 protège efficacement contre les effets du stress

Les événements stressants, peu importe leur ampleur, ont des conséquences néfastes sur notre organisme, notamment en générant une activité inflammatoire et des dommages cellulaires. Récemment, des chercheurs ont montré qu’une haute supplémentation en oméga-3 (2.5 grammes) quotidienne permettait de protéger les cellules de tous dommages liés au stress, en bloquant l’inflammation et en préservant les extrémités chromosomiques.

Une dose quotidienne élevée d’un supplément d’oméga-3 peut aider à ralentir les effets du vieillissement en supprimant les dommages et en renforçant la protection au niveau cellulaire pendant et après un événement stressant, suggèrent de nouvelles recherches.

Des chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio ont découvert que les suppléments quotidiens contenant 2.5 grammes d’acides gras polyinsaturés oméga-3, la dose la plus élevée testée, étaient les plus efficaces pour aider le corps à résister aux effets néfastes du stress.

Par rapport au groupe placebo, les participants prenant des suppléments d’oméga-3 ont produit moins de cortisol, l’hormone du stress, et des niveaux inférieurs d’une protéine pro-inflammatoire lors d’un événement stressant en laboratoire. Et bien que les niveaux de composés protecteurs aient fortement diminué dans le groupe placebo après le facteur de stress, aucune diminution de ce type n’a été détectée chez les personnes prenant des oméga-3.

Les suppléments ont contribué à ce que les chercheurs appellent la résilience au stress : réduction des dommages pendant le stress et, après un stress aigu, activité anti-inflammatoire soutenue et protection des composants cellulaires qui sont lésés en raison du vieillissement. Les effets anti-âge potentiels ont été considérés comme particulièrement frappants parce qu’ils se sont produits chez des personnes en bonne santé mais aussi sédentaires, en surpoids et d’âge moyen, toutes caractéristiques qui pourraient entraîner un risque plus élevé de vieillissement accéléré.

« Les résultats suggèrent que la supplémentation en oméga-3 est un changement relativement simple que les gens pourraient adopter et qui pourrait avoir un effet positif sur la rupture de la chaîne entre le stress et les effets négatifs sur la santé », déclare Annelise Madison, auteure et psychologue. La recherche a été publiée dans la revue Molecular Psychiatry.

Oméga-3 : ils préservent l’activité de la télomérase

Madison travaille dans le laboratoire de Janice Kiecolt-Glaser, professeur de psychiatrie et de psychologie et directrice de l’Institute for Behavioral Medicine Research. Cet article est une analyse secondaire de l’une des études antérieures de Kiecolt-Glaser montrant que les suppléments d’oméga-3 modifiaient un rapport de consommation d’acides gras d’une manière qui aidait à préserver de minuscules segments d’ADN dans les globules blancs.

Ces courts fragments d’ADN sont appelés télomères, et fonctionnent comme des capuchons protecteurs à l’extrémité des chromosomes. La tendance des télomères à raccourcir dans de nombreux types de cellules est associée à des maladies liées à l’âge, en particulier les maladies cardiaques, et à une mortalité précoce.

Dans l’étude initiale, les chercheurs surveillaient les modifications de la longueur des télomères dans les globules blancs appelés lymphocytes. Pour cette nouvelle étude, les chercheurs ont examiné comment un stress soudain affectait un groupe de marqueurs biologiques comprenant la télomérase, une enzyme qui reconstruit les télomères, car les niveaux de l’enzyme réagiraient plus rapidement au stress que la longueur des télomères eux-mêmes.

Une puissante activité anti-inflammatoire et de protection enzymatique

Plus précisément, ils ont comparé l’influence de doses modérées et élevées d’oméga-3 et d’un placebo sur ces marqueurs pendant et après un facteur de stress expérimental. Les participants à l’étude ont pris 2.5 grammes ou 1.25 gramme d’oméga-3 chaque jour, ou un placebo contenant un mélange d’huiles représentant l’apport quotidien d’un Américain typique.

Après quatre mois de suppléments, les 138 participants à la recherche, âgés de 40 à 85 ans, ont passé un test de 20 minutes combinant un discours et une tâche de soustraction mathématique connue pour produire de manière fiable une réponse au stress inflammatoire. Seule la dose la plus élevée d’oméga-3 a aidé à supprimer les dommages pendant l’événement stressant par rapport au groupe placebo, abaissant le cortisol et une protéine pro-inflammatoire en moyenne de 19% et 33%, respectivement.

Les résultats d’échantillons sanguins ont montré que les deux doses d’oméga-3 empêchaient toute modification des taux de télomérase ou d’une protéine qui réduisait l’inflammation dans les deux heures suivant le stress aigu des participants, ce qui signifie que toute réparation cellulaire nécessaire liée au stress, y compris la restauration des télomères, pourrait être effectuée comme d’habitude. Dans le groupe placebo, ces mécanismes de réparation ont perdu du terrain : la télomérase a chuté en moyenne de 24% et la protéine anti-inflammatoire a diminué en moyenne d’au moins 20%.

« Vous pourriez envisager une augmentation du cortisol et des facteurs potentiels d’inflammation qui éroderaient la longueur des télomères. L’hypothèse basée sur des travaux antérieurs est que la télomérase peut aider à reconstruire la longueur des télomères, et il faut suffisamment de télomérase présente pour compenser tout dommage lié au stress. Le fait que nos résultats étaient dose-dépendants, et que nous voyons plus d’impact avec la dose plus élevée d’oméga-3, suggérerait une relation causale », explique Madison.

Sources : Molecular Psychiatry