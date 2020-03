Rien qu’en 2018, environ 1.7 million de personnes auraient été nouvellement infectées par le virus du SIDA, ou VIH. Au total, près de 38 millions de personnes seraient aujourd’hui porteuses de la maladie à travers le monde. Mais récemment, un nouveau rapport médical le confirme : un homme de Londres est devenu la deuxième personne au monde à être totalement guérie du VIH. À présent, ce dernier a même décidé de révéler son identité.

L’homme en question, dont le cas a été mis en lumière pour la première fois il y a un an, est à présent totalement guéri du VIH depuis 30 mois et n’a plus besoin de médicaments antiviraux. Auparavant uniquement connu sous le nom de « patient londonien », il a décidé de révéler son identité ce lundi 9 mars 2020 : il s’agit d’Adam Castillejo, 40 ans, diagnostiqué pour la première fois avec le VIH en 2003.

Mais l’année dernière, les chercheurs ont rapporté que Castillejo avait connu une « rémission à long terme » du virus, après avoir subi une greffe de moelle osseuse spéciale. À cette époque, Castillejo était indemne de VIH depuis 18 mois. À présent, encore 12 mois plus tard, ses médecins sont totalement certains que Castillejo en est totalement guéri.

A year after the “London Patient” was introduced to the world as only the second person to be cured of H.I.V., he is stepping out of the shadows to reveal his identity. “I want to be an ambassador of hope," he said. https://t.co/l4XxVgj8AK

— The New York Times (@nytimes) March 9, 2020