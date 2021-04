Un homme se balade en ville sur un drone géant, en pleine circulation (VIDÉO)

Une scène insolite qui a sans doute projeté quiconque a pu y assister quelques décennies dans le futur : un homme a été filmé en train de survoler une rue sur un drone géant. Il semblait contrôler l’engin — un octocoptère — à l’aide d’une manette qu’il tenait dans la main.

Dans une nouvelle vidéo virale intitulée « Cet homme vit en 2030 », on peut y voir un homme qui, en ayant certainement enfreint plusieurs lois, a donné un aperçu de ce que pourrait être l’un des moyens de transport du futur. Pour sa défense, on peut néanmoins constater qu’il portait un casque…

De quel drone s’agit-il ? L’étonnant engin volant est vendu par une société appelée Omni Hoverboards pour plus de 20 000 dollars. Il est toutefois peu probable que vous puissiez mettre la main dessus dans un avenir proche, en raison d’une production en quantité très limitée et bien entendu, des lois en vigueur.

This man is living in 2030! 🔥 pic.twitter.com/fgXLCEPldS

— Buitengebieden (@BuitengebiedenB) April 24, 2021