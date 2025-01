IA : le modèle open source chinois DeepThink R1 ferait mieux qu’o1 d’OpenAI

L’annonce du modèle R1 par l’entreprise chinoise DeepSeek a fait sensation. Révélé dans un post enthousiaste sur X, R1 rivalise avec le nouveau modèle o1 d’OpenAI grâce à ses capacités de raisonnement avancé. À la différence de son concurrent cependant, R1 est open source, offrant aux passionnés et aux chercheurs la possibilité de l’utiliser et de le modifier librement, soutenant ainsi un écosystème de développement collaboratif.

Selon DeepSeek, ce qui distingue R1 d’o1, ce sont ses performances modestement supérieures dans des tâches mathématiques, de codage et de raisonnement, un domaine historiquement dominé par OpenAI. Bien que ces résultats n’aient pas encore été vérifiés de manière indépendante, la revendication de DeepSeek représente un jalon prometteur pour ce laboratoire, bien plus modeste au sein d’un paysage de recherche en IA dominé par des géants tels qu’OpenAI, Google, Meta et désormais Apple.

Une stratégie audacieuse et collaborative

Le développement de R1 par DeepSeek, filiale du fonds spéculatif High-Flyer basé à Hangzhou, souligne une stratégie audacieuse. En rendant son code source accessible, DeepSeek stimule l’innovation collaborative à l’échelle mondiale.

« Face aux technologies de rupture, les digues créées par les sources fermées sont temporaires. Même l’approche fermée d’OpenAI ne peut empêcher les autres de rattraper leur retard. C’est pourquoi nous ancrons notre valeur dans notre équipe – nos collègues grandissent à travers ce processus, accumulent du savoir-faire et forment une organisation et une culture capables d’innover », déclare Liang Wenfeng, PDG de DeepSeek lors d’une interview pour ChinaTalk.

Le débat entre les modèles open source et closed source en IA est complexe. Les modèles open source, bien qu’offrant une liberté de personnalisation, nécessitent souvent plus de ressources pour leur gestion. En revanche, les modèles closed source, bien que plus coûteux, proposent des solutions prêtes à l’emploi et un support professionnel. Cette dichotomie soulève des questions sur ceux qui bénéficieront réellement de l’IA sur le long terme.

L’impact potentiel de DeepSeek sur l’industrie semble indéniable. En offrant des solutions rentables et en abaissant les coûts de formation, DeepSeek pourrait potentiellement démocratiser l’accès à l’IA avancée et personnalisable. Cependant, certains experts soulignent que les véritables bénéficiaires pourraient être les investisseurs derrière ces technologies. Cette dynamique fait écho à celle de sociétés comme Meta, qui utilisent des pratiques de développement open source pour stimuler leur rapide ascension sur le marché.

L’avenir de DeepSeek dans un marché concurrentiel

L’essor de DeepSeek est étroitement lié aux investissements stratégiques de High-Flyer dans l’infrastructure IA. Co-fondée par Liang Wenfeng, un des principaux investisseurs quantitatifs de Chine, High-Flyer utilise l’IA pour ses activités de courtage, mettant en lumière l’interconnexion entre la finance et la technologie, rapporte ODSC. Cette relation symbiotique pourrait bien préfigurer un modèle d’affaires émergent.

Malgré ces développements prometteurs, des incertitudes planent sur la capacité de DeepSeek à maintenir son avance. Alors qu’OpenAI prépare déjà le lancement de son modèle o3, la compétition promet d’être féroce. La question reste ouverte quant à savoir si DeepSeek pourra transformer son succès initial en une domination durable sur le marché de l’IA.

L’initiative de DeepSeek pourrait néanmoins influencer l’industrie technologique chinoise ainsi que l’écosystème de l’IA open source, R1 se montrant particulièrement performant (nous l’avons testé et comparé à o1 pour une dizaine de requêtes complexes).

Tandis que le modèle économique et les bénéfices réels de cette ouverture restent à prouver, DeepSeek s’impose comme un acteur audacieux dans une scène technologique souvent marquée par le secret et une concurrence féroce. Seul l’avenir dira si cette approche ouverte engendrera une véritable révolution ou si elle s’effacera devant les pressions du marché et les appétits insatiables du secteur technologique.