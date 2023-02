Une IA pilote un avion tactique pendant 17 heures, un record et un pas de plus pour l’IA

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Un avion tactique sans pilote a survolé les États-Unis pendant 17 heures… C’est à l’aide d’une intelligence artificielle que l’entreprise Lockheed Martin Skunk Works a réalisé cette performance, avec le VISTA X-62A.

Cet engin, de son nom complet « Variable In Flight Simulation Test Aircraft », ou « avion d’essai de simulation de vol variable », se veut révolutionnaire. En effet, il ne s’agit pas seulement de développer un « avion sans pilote » : sous ce nom un peu compliqué se dissimule une technologie qui donne à l’appareil la capacité étonnante d’adapter ses caractéristiques pour simuler celles d’autres avions. Une particularité qui devrait, selon les mots de ses créateurs, « changer le visage de la puissance aérienne » aux États-Unis.

Cette exigence répond à plusieurs problématiques rencontrées dans l’aviation. Premièrement, développer un nouvel avion tactique peut prendre des années, voire des dizaines d’années : « Là où la légende du Supermarine Spitfire de la Seconde Guerre mondiale n’a mis que trois ans à entrer en service, le F-35 Lightning II a mis 20 ans et les premiers à être livrés sont déjà obsolètes malgré les carnets de commandes », rappelle le New Atlas dans un article. Ce temps de recherche et développement peut donc s’avérer très contraignant dans un domaine aussi compétitif.

De plus, entraîner des pilotes performants sur les nouveaux modèles d’avions peut s’avérer également complexe. En effet, au prix de ces derniers, il est parfois difficile d’en mobiliser un dans un seul but d’entraînement. Le nouvel appareil VISTA X-62A constitue donc une réponse à ces deux problématiques. Il est équipé du système de simulation VISTA, développé par Calspan, ainsi que d’un algorithme de suivi et d’un système de contrôle autonome. Les essais sur cet avion s’effectuent en Californie, à l’US Air Force Pilot School, basée à l’Edwards Air Force Base.

Un banc d’essai volant pour l’intelligence artificielle

Ces deux dernières options en font « un banc d’essai volant pour l’autonomie et l’IA ». Bien entendu, l’avion est aussi bardé de capteurs et d’écrans de contrôle. Selon Lockheed, le VISTA X-62A peut gérer des modifications rapides de son logiciel pour accélérer le prototypage, et plus généralement le développement de nouveaux avions. De par ses capacités de simulation, il peut aussi constituer un bon appareil d’entraînement pour les pilotes. Enfin, il est aussi capable d’opérer sans aucun pilote à son bord. Ce vol autonome de 17 heures était le plus long enregistré à ce jour. L’appareil est en cours d’inspection, et reprendra ses vols ensuite.

« VISTA nous permettra de mettre en parallèle le développement et le test de techniques d’intelligence artificielle de pointe avec de nouvelles conceptions de véhicules sans équipage », a déclaré le Dr Christopher Cotting, directeur de la recherche de l’US Air Force Test Pilot School. « Cette approche, combinée à des tests ciblés sur les nouveaux systèmes de véhicules au fur et à mesure de leur production, fera rapidement mûrir l’autonomie des plates-formes sans équipage et nous permettra de fournir une capacité tactiquement pertinente à notre combattant ».

