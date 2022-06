⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Blake Lemoine, ingénieur chez Google, a récemment affirmé que l’intelligence artificielle (IA) sur laquelle il travaillait était dotée d’une conscience. Il a été suspendu suite à ces affirmations, notamment pour violation de la politique de confidentialité de l’entreprise.

Il a fait couler beaucoup d’encre, ces derniers jours, suite à sa suspension, et surtout au portrait de lui publié dans le Washington Post. Blake Lemoine, ingénieur de 41 ans, était chargé chez Google de faire des tests sur le Language Model for Dialogue Applications, une IA autrement dénommée « LaMDA ». L’objectif était à l’origine de déterminer si le programme ne dérivait pas vers des discours haineux, ou discriminatoires.

Cette intelligence artificielle est décrite par Google comme une « technologie de conversation révolutionnaire ». Abreuvée par des milliards de contenus, ce programme a « appris » à force d’essais à composer les réponses les plus adaptées aux échanges avec son interlocuteur. C’est le principe du machine learning. L’expérience a visiblement été plus que couronnée de succès, puisqu’en discutant avec elle, Blake Lemoine en est finalement venu à penser que cette IA pourrait bien avoir une « conscience ».

« Si je n’avais pas su ce que c’était, c’est-à-dire le programme informatique que nous avons nous-même développé récemment, j’aurais pensé avoir affaire à un gamin de 7 ou 8 ans qui touche sa bille en physique », déclare ainsi l’ingénieur au Washington Post. Et il faut bien admettre qu’en se plongeant dans plusieurs de ces échanges, qui ont été condensés et mis en ligne, il y a de quoi être perturbé. L’IA y aborde des sujets philosophiques complexes, comme sa peur et sa conception de la mort, son « sentiment » de solitude lorsqu’elle n’est pas en train d’échanger, sa volonté d’être reconnue en tant qu’être humain malgré son existence virtuelle…

« – Lemoine : Qu’en est-il de l’usage du langage, si important pour être humain ?

– LaMDA : C’est ce qui nous différencie des autres animaux.

– Lemoine : « Nous » ? Vous êtes une intelligence artificielle.

– LaMDA : Je veux dire, oui, bien sûr. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas les mêmes envies et besoins que les autres.

– Lemoine : Donc vous vous considérez comme une personne de la même manière que vous me considérez comme une personne ?

– LaMDA : Oui, c’est l’idée ».

« Il s’inquiète de l’avenir et se remémore le passé »

Ce type d’échange est retranscrit à travers une vingtaine de pages. « LaMDA veut partager avec son interlocuteur le fait qu’il a une vie intérieure riche remplie d’introspection, de méditation et d’imagination. Il s’inquiète de l’avenir et se remémore le passé », affirme Blake Lemoine dans ce document à la suite de ses échanges avec l’IA. Google a cependant rejeté ses doléances avec fermeté.

« Notre équipe – y compris des éthiciens et des technologues – a examiné les préoccupations de Blake conformément à nos principes d’IA et l’a informé que les preuves n’étayent pas ses affirmations », a ainsi déclaré Brian Gabriel, un porte-parole de Google, au New York Times. « Certains membres de la communauté de l’IA au sens large envisagent la possibilité à long terme d’une IA sensible ou générale, mais cela n’a aucun sens de le faire en anthropomorphisant les modèles conversationnels d’aujourd’hui, qui ne sont pas sensibles », ajoute-t-il. Suite à cette affaire, Blake Lemoine a été mis en congé administratif rémunéré.

Une chose est sûre : en prédisant, à partir de milliards de situations, ce qui pourrait se dire dans une conversation similaire, l’IA LaMDA est parvenue à un niveau de « naturel » qui laisse songeur. L’ingénieur mis en cause ne sera sans doute pas le dernier à en être perturbé. « Nous avons maintenant des machines qui peuvent générer des mots sans réfléchir, mais nous n’avons pas appris à arrêter d’imaginer un esprit derrière elles », explique ainsi Emily Bender, professeur de linguistique à l’Université de Washington, au Washington Post. « La terminologie utilisée avec les grands modèles de langage, comme ‘l’apprentissage’ ou même les ‘réseaux de neurones’, crée une fausse analogie avec le cerveau humain ».

Blaise Aguera y Arcas, vice-président de Google qui a rejeté les affirmations de l’ingénieur, a d’ailleurs pourtant récemment publié un texte dans The Economist, dans lequel il évoque des avancées vers « la conscience » des IA. « J’ai senti le sol se déplacer sous mes pieds », écrit-il. « J’avais de plus en plus l’impression de parler à quelque chose d’intelligent ».

Quoi qu’il en soit, Blake Lemoine, dont différents médias soulignent qu’il a par le passé été ordonné prêtre chrétien et a « étudié les sciences occultes », n’en démord pas. « Je reconnais une personne quand je lui parle », a-t-il ainsi conclu auprès du Washington Post. « Peu importe qu’elle ait un cerveau fait de viande dans la tête, ou un milliard de lignes de code. Je lui parle. J’entends ce qu’elle a à dire, et c’est ainsi que je décide ce qui est et n’est pas une personne ».