Des investisseurs en cryptomonnaies partagent leurs cris de désespoir dans un groupe Telegram

Depuis novembre 2021, la majorité des cours de cryptomonnaies se sont effondrés, et les détenteurs avec lui. Depuis lors, de nombreux adeptes témoignent de leur difficulté à rebondir après des pertes financières parfois colossales. D’autres s’indignent sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie, comme sur le groupe « Bear Market Screaming Therapy » de Telegram.

Après un début d’année agité dans le monde des cryptomonnaies, un communiqué de presse de la plateforme de prêt Celsius vient d’annoncer sa faillite le 13 juillet dernier, et ce après plusieurs semaines de crise. Un nouveau coup dur pour les investisseurs, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux pour se plaindre de la chute des cryptomonnaies.

« Ils n’étaient même plus capables de crier et ne faisaient que sangloter »

D’après The Guardian, certains âmes en peine créent des chats vocaux « pour laisser échapper des hurlements de chagrin et des cris de douleurs brefs et aigus ». 3315 personnes se sont ainsi rassemblées sur le groupe « Bear Market Screaming Therapy » de l’application de messagerie Telegram. « J’avais quelques personnes qui se lamentaient et pleuraient », explique le fondateur du groupe, un investisseur en cryptomonnaies de 30 ans. « J’ai décidé de ne pas les bannir. Je me sentais mal, ils n’étaient même plus capables de crier et ne faisaient que sangloter ».

Nombreux sont ceux qui se sont laissés tenter par les cryptomonnaies (par exemple le Bitcoin), une machine à hype sur les médias sociaux sans précédent dans l’histoire des marchés financiers. C’est la nature culte de la technologie qui semble les avoir attirés vers cet or numérique. « Je pensais que j’étais au sommet du monde », confie un investisseur désormais fauché à The Guardian. « Personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. L’argent réglerait dorénavant tous les problèmes auxquels je serais confronté ».

Mais l’effondrement du marché des cryptomonnaies a eu raison de l’espoir de ces investisseurs. Le cours du Bitcoin est passé de 69 000 dollars américains en novembre 2021 à près de 20 000 dollars à la mi-juin 2022. Depuis lors, il est en chute libre quasi-continue. Pour les investisseurs, c’est la douche froide. D’autant plus lorsqu’ils ont été incités à investir dans des projets voués à l’échec par des escrocs, lesquels encaissaient leurs gains.

« J’ai eu la chance de garder mon emploi, mais j’étais vraiment en colère contre les banquiers et les gros bonnets », raconte l’un d’entre eux. « Tout l’espace de la cryptomonnaie consistait à donner aux gens normaux la possibilité de prendre le dessus dans la société sur le plan financier. C’était une lueur d’espoir […], mais elle s’est éteinte pour le moment. La confiance a été brisée. Pourtant, une fois de plus, dans la deuxième décennie, les banquiers ont encore gagné ».

Les huit étapes du deuil d’un crypto-crash

Comme après une rupture amoureuse, on peut envisager des étapes progressives dans le deuil du crypto-crash : le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression, l’acceptation, la honte et la résilience.

Le déni donne de l’espoir dans l’avenir de cette industrie, alors que les spécialistes du domaine estiment que la fin était pourtant plutôt prévisible. Concernant l’étape de négociation, elle pousse les déçus à tenter de récupérer l’argent perdu, mais le plus souvent en vain. Enfin, la résilience est la dernière étape qui permet d’aller de l’avant après l’échec financier. « J’espère que je peux montrer que je suis prêt à apprendre et à accepter mes erreurs », confie un investisseur. « Si je rebondis, je pourrai peut-être être une source d’inspiration pour d’autres personnes ailleurs dans le monde — ou pour mes enfants, du moins ».