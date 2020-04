668 Partages











La saison des incendies de forêt 2019-2020 a été particulièrement violente en Australie, tuant près d’un milliard d’animaux. Ce n’est qu’à présent et suite à de longs mois de soins, que certains des koalas survivants peuvent enfin rentrer chez eux.

Les gardiens et soignants du Koala Hospital de Port Macquarie, en Australie, ont pu relâcher au moins 49 koalas dans la nature, dont certains ont même pu retourner à leur arbre d’origine, après des mois de « traitement et de réhabilitation inlassables » effectués grâce à l’aide du personnel du centre de réhabilitation de la faune.

« Ce fut un moment incroyablement émouvant pour les vétérinaires, les bénévoles et les koalas », a publié la page Facebook du Greater Port Macquarie. « Leur habitat se rétablit magnifiquement avec la pluie récente et il y a beaucoup de nourriture et d’eau. Quelle aventure ! Oh, les histoires qu’ils raconteront à leurs amis à fourrure ! ».

Une vidéo suit le parcours d’Anwen, le premier koala femelle à avoir été admis dans l’hôpital lors des feux de brousse en octobre dernier : il lui aura fallu cinq mois pour se remettre des brûlures et d’une infection à Chlamydia. Mais à présent, le koala a été « joyeusement » relâché dans son habitat d’origine, soit dans la réserve naturelle du lac Innes.

Il faut savoir que de nombreux incendies ont rapidement ravagé une grande partie du continent au cours de la saison des feux de brousse 2019-2020, qui ont détruit plus d’un cinquième des forêts du pays, tuant environ 1 milliard d’animaux.

Les flammes étaient si intenses que les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pouvaient les voir depuis l’espace, tandis que la fumée effectuait un « circuit complet » autour de la planète. « La seule manière de décrire ces feux de brousse est ‘l’enfer sur Terre’. L’Armageddon. Cela a été horrible, terrifiant et tellement déchirant. D’octobre 2019 à janvier 2020, il semblait que tout le pays était en feu », explique le Koala Hospital dans sa publication trimestrielle intitulée Gum Tips.

Rien qu’en Nouvelle-Galles du Sud, plus de 30% de l’habitat des koalas a été anéanti dans les feux de brousse, et environ 2000 koalas sont morts en conséquence.

Il faut savoir que les koalas obtiennent la plupart de leurs besoins quotidiens en eau en mangeant des feuilles d’eucalyptus. Mais 2019 a été considérée comme l’année la plus chaude et la plus sèche de l’histoire australienne. De plus, comme la sécheresse a anéanti ces arbres vitaux, les koalas ont été forcés de se rendre au sol dans le but de trouver de l’eau, les exposant à un plus grand risque d’être brûlés.

Les koalas qui ont été secourus ont dû suivre un programme strict : durant les 24 premières heures passées à l’hôpital, les marsupiaux n’ont reçu que des liquides, des nutriments nécessaires ainsi que des antidouleurs. Une fois hydratés, les animaux ont été placés sous anesthésie générale et les brûlures ont été traitées et bandées. À noter que la majorité des blessures n’étaient pas causées par des flammes directes, mais étaient le résultat de brûlures radiantes causées par la chaleur (comme lorsque vous ouvrez une porte de four par exemple).

Malheureusement, tous les koalas traités à l’hôpital n’ont pas survécu. Certains ont dû être euthanasiés en raison de l’étendue de leurs brûlures, y compris Ellenborough Lewis, le koala devenu célèbre lorsqu’une vidéo virale a montré une femme le sauvant des flammes.

En plus des koalas, l’hôpital a également sauvé et traité de nombreux kangourous, des opossums ainsi que des tortues.

