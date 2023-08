Reproduction du cerveau humain sur ordinateur : quel est le retour sur les 600 millions d’euros investis par l’Europe

L’Union européenne a dédié une somme considérable au projet Human Brain, cherchant à déchiffrer les mystères de notre organe pensant via une modélisation numérique. Malgré des débuts controversés et des défis constants, le projet a engendré des avancées notables, notamment la création d’EBRAINS, une plateforme de simulation cérébrale. Ces efforts pourraient accélérer la recherche en neurosciences.

Le cerveau humain, cette structure complexe et mystérieuse, est au cœur des préoccupations scientifiques depuis des décennies, notamment en raison des différentes maladies affectant cet organe précieux. Alors que la technologie et la recherche se conjuguent pour percer ses secrets, l’Union européenne a lancé l’un des projets les plus ambitieux de ces dernières années : le projet Human Brain (HBP). Il a démarré en 2013 avec la collaboration de près de 500 scientifiques.

Financé à hauteur de 600 millions d’euros, ce projet vise à modéliser notre organe de pensée sur ordinateur, selon un article de Nature. Derrière cette initiative, une question fondamentale : comment reproduire numériquement les mécanismes du cerveau pour mieux le comprendre et répondre aux enjeux de santé de demain ? Mais surtout quelles avancées depuis 2013 ? Cette démarche pourrait ouvrir la voie à des avancées médicales inédites.

Des débuts controversés

Dès son lancement, HBP s’est retrouvé sous le feu des projecteurs, mais pas toujours pour les bonnes raisons. La communauté scientifique, habituellement prudente face aux promesses audacieuses a exprimé des réserves quant à l’objectif ambitieux du HBP. La promesse de Henry Markram, visionnaire derrière le projet, de reproduire le fonctionnement du cerveau dans toute sa complexité cellulaire en seulement dix ans, semblait pour beaucoup trop optimiste, voire irréaliste. Ces doutes n’étaient pas sans fondement : le cerveau, avec ses milliards de neurones interconnectés, est d’une complexité inégalée.

Les sceptiques se demandent comment une telle prouesse pourrait être réalisée en si peu de temps. Face à cette pression, et à la nécessité d’obtenir des résultats tangibles, le HBP a dû s’adapter. Les changements n’ont pas seulement concerné les objectifs de recherche, mais aussi la structure même du projet. La direction a été réorganisée, cherchant à instaurer une nouvelle dynamique et à répondre aux préoccupations de la communauté scientifique. Ces ajustements étaient essentiels pour garantir la crédibilité et la viabilité du HBP à long terme.

Des avancées notables malgré les défis

En dépit des défis rencontrés, le projet a su capitaliser sur les ressources et les compétences de ses membres pour apporter une contribution notable au monde des neurosciences. Une de ses contributions les plus impressionnantes est sans doute la mise au point de cartes 3D du cerveau. Ces cartographies détaillées couvrent plus de 200 régions cérébrales, offrant aux chercheurs une vision inédite et précise de la structure cérébrale, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles études et compréhensions.

Par ailleurs, le HBP ne s’est pas limité à la modélisation. Il a également exploré des applications pratiques pour améliorer la qualité de vie des individus. Le développement d’implants cérébraux destinés à traiter la cécité en est un exemple frappant. Ces implants, en cours d’élaboration, pourraient redonner la vue à des milliers de personnes, transformant ainsi des vies entières.

Enfin, l’utilisation de superordinateurs a été un pilier central du HBP. Ces machines puissantes ont permis de simuler des fonctions cérébrales complexes, offrant une perspective unique sur le fonctionnement interne du cerveau. Grâce à ces simulations, les chercheurs peuvent désormais étudier l’organe sous des angles auparavant inaccessibles, accélérant ainsi les découvertes et innovations dans le domaine des neurosciences.

EBRAINS : l’héritage du HBP

Alors que le financement du HBP prend fin en septembre 2023, l’initiative a donné naissance à EBRAINS, une plateforme numérique innovante conçue pour la simulation cérébrale et les expérimentations en milieu virtuel. EBRAINS n’est pas simplement une extension du HBP, c’est une évolution. Elle rassemble une multitude d’outils de pointe et une vaste bibliothèque de données d’imagerie cérébrale, rendant la recherche en neurosciences plus accessible et collaborative. Les chercheurs peuvent désormais plonger dans des simulations détaillées du cerveau, explorer des modèles complexes et tester des hypothèses en temps réel.

L’un des domaines explorés par le biais d’EBRAINS est l’étude de la réactivité cérébrale face à diverses stimulations. En comprenant comment le cerveau réagit à des stimuli spécifiques, les scientifiques peuvent élaborer des thérapies plus ciblées pour des affections neurologiques ou même comprendre comment améliorer les performances cognitives.

De plus, la plateforme joue un rôle crucial dans le développement de la robotique. En s’inspirant des mécanismes et des processus du cerveau humain, les chercheurs utilisent EBRAINS pour concevoir des robots dotés de capacités cognitives avancées. Ces robots, qui « pensent » de manière similaire à l’homme, pourraient révolutionner de nombreux secteurs, de la santé à l’industrie, en passant par l’éducation.

Vers un partenariat européen sur la santé cérébrale

EBRAINS est également au cœur d’une proposition stratégique pour une Action de Coordination et de Soutien financée par l’UE, selon un communiqué. Intitulé « Designing a European Brain Health Landscape », ce projet vise à établir un cadre de collaboration pour les initiatives existantes en neurosciences européennes. Avec un budget de 1,2 million d’euros sur deux ans, l’objectif est de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de santé des citoyens de l’UE.

Bien que le HBP ait connu des défis et des controverses, son héritage, notamment EBRAINS, est indéniable. Les avancées réalisées au cours de la dernière décennie ont jeté les bases d’une meilleure compréhension du cerveau humain. Alors que le HBP se termine, les chercheurs sont optimistes quant à l’avenir de la recherche sur le cerveau en Europe.

