Une mystérieuse mégastructure de 11 000 ans découverte au fond de la mer Baltique

Des chercheurs ont découvert une ancienne mégastructure en pierre de près d’un kilomètre, à 21 mètres au fond de la baie du Mecklembourg (en Allemagne), dans la mer Baltique. Baptisé Blinkerwall, le mur aurait été édifié il y a 11 000 ans par les chasseurs-cueilleurs de la région, probablement pour piéger des troupeaux de rennes et les chasser plus facilement. Le site représenterait l’une des plus anciennes structures de chasse artificielles au monde et figure parmi les plus grandes structures de l’âge de pierre en Europe.

La baie du Mecklembourg, située dans le sud-ouest de la mer Baltique, a été principalement façonnée par la glaciation weichsélienne (la dernière glaciation survenue en Europe du Nord). Lors de la transition vers la fin de l’ère glaciaire, d’importantes fluctuations du niveau de la mer dans la région se sont produites le long de la côte actuelle, allant d’une dizaine à une vingtaine de mètres. La baie a aujourd’hui une profondeur maximale d’environ 28 mètres.

La fluctuation des niveaux de la mer a donné lieu à de nombreux vestiges archéologiques immergés. En analysant des croûtes de manganèse sur une crête de till basal (une couche de sédiments transportés par un glacier) sur le fond marin, à environ 10 kilomètres du site balnéaire allemand de Rerik, des chercheurs de l’Université locale de Kiel ont constaté une rangée de pierres alignées de manière inhabituelle.

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



La structure, baptisée Blinkerwall, se situe à 21 mètres de profondeur et fait 970 mètres de long. Les milliers de pierres qui la composent sont agencées de manière si régulière qu’une origine naturelle est peu probable. Les résultats de l’étude sont publiés sur la plateforme PNAS.

Une structure de chasse pour piéger des rennes

Le mur de Blinkerwall est composé de 1673 rochers individuels, les plus gros faisant environ deux mètres de diamètre et un mètre de haut. Ces derniers sont alignés côte à côte et reliés par des petites pierres de quelques dizaines de centimètres de diamètre. Le mur est situé sur le flanc sud-ouest de la crête de till basal explorée par les chercheurs. Cette crête est plus ou moins parallèle au bassin adjacent situé au sud, ayant probablement abrité un ancien lac ou une tourbière.

Afin d’effectuer une analyse plus approfondie de la structure, les scientifiques ont créé un modèle tridimensionnel détaillé du mur ainsi que du paysage antique alentour, après avoir effectué des plongées d’exploration. Des échantillons de sédiments ont également été prélevés afin d’obtenir une datation plus précise de sa période de construction et d’en connaître les fonctions.

« Nos investigations indiquent qu’une origine naturelle du mur de pierre sous-marin ainsi qu’une construction à l’époque moderne, par exemple en relation avec la pose de câbles sous-marins ou la récolte de pierres, sont peu probables », a indiqué Jacob Geersen, chercheur principal de l’étude, dans un communiqué de l’Université de Kiel. « La disposition méthodique des nombreuses petites pierres qui relient les gros rochers non mobiles va à l’encontre de cela », a-t-il ajouté.

En excluant les possibilités de processus géologiques naturels et l’origine moderne, la profondeur à laquelle la structure a été découverte suggère qu’elle a été construite avant que le niveau de la mer n’augmente dans la région (après la fin de la dernière période glaciaire). À cette époque, la population nord-européenne aurait compté moins de 5000 individus, dont la principale source de nourriture était les troupeaux de rennes (Rangifer tarandus) qui migraient à travers la région de manière saisonnière. Les experts en ont déduit que les locaux se servaient probablement du Blinkerwall pour piéger ces troupeaux en les coinçant entre le rivage et le lac adjacent, de sorte à les attaquer facilement.

Les hypothèses d’un barrage à poissons ou des vestiges d’un ancien port ont également été abordées. Cependant, la première hypothèse est peu probable, car il n’y a pas de traces indiquant un débit d’eau suffisamment élevé pour un barrage. Quant à la seconde, elle est également très peu probable en raison du fait que les populations de ces régions ne sont pas connues pour naviguer fréquemment.

D’autre part, les derniers troupeaux de rennes ont disparu des régions côtières de la mer Baltique il y a environ 11 000 ans, lorsque le climat s’est réchauffé et que les forêts se sont étendues. Il est ainsi peu probable également que le Blinkerwall ait été construit après cette époque. Cela en fait à la fois la plus ancienne structure humaine découverte dans la mer Baltique et l’une des plus anciennes structures de chasse artificielles répertoriées sur la planète.

En effet, bien que de nombreux vestiges de l’âge de pierre aient été trouvés dans la baie de Wismar et le long de la côte du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, ils sont situés dans des eaux beaucoup moins profondes et datent généralement du mésolithique et du néolithique (entre 7000 et 2500 ans avant notre ère). En outre, des structures comparables au Blinkerwall ont été découvertes dans d’autres régions du monde, telles que celle immergée à 30 mètres au fond du lac Huron (au Michigan, aux États-Unis), qui aurait été destinée à la chasse au caribou.

Par ailleurs, les chercheurs estiment qu’il pourrait y avoir d’autres murs similaires au fond de la baie du Mecklenburg, qu’ils prévoient prochainement d’explorer à l’aide d’un sonar à balayage latéral, d’un échosondeur de sédiments et d’un échosondeur multifaisceau. « Nous avons des preuves de l’existence de murs de pierre comparables à d’autres endroits de la baie du Mecklembourg. Ceux-ci seront également étudiés systématiquement », indique Jens Schneider von Deimling de l’Université de Kiel, coauteur de l’étude. D’autres campagnes de plongée aux environs du Blinkerwall, ainsi qu’une datation par luminescence (utilisée pour déterminer quand la surface d’une roche a été exposée pour la dernière fois au soleil) sont également au programme.

Source : PNAS