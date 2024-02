Des nanocristaux d’or inversent les symptômes de la sclérose en plaques et de Parkinson

Un médicament à base de nanocristaux d’or, baptisé CNM-Au8, a inversé de manière significative le déficit énergétique cérébral et les fonctions motrices de patients souffrant de sclérose en plaques (SEP) et de Parkinson. Ces pathologies sont en effet caractérisées par une altération accélérée du métabolisme énergétique au niveau des neurones. Après 12 semaines de prise quotidienne, une récupération fonctionnelle notable a été observée chez l’ensemble des patients.

Le fonctionnement de nos organes, y compris le cerveau, dépend de l’apport continu en énergie sous forme d’adénosine triphosphate (ATP), fournie aux cellules par les mitochondries. L’efficacité du métabolisme énergétique diminue avec l’âge et entraîne un déficit de disponibilité en ATP au niveau des neurones. Des recherches ont montré que ce déficit est exacerbé dans les maladies neurodégénératives et est souvent détectable avant l’apparition des symptômes cliniques.

Dans la neurodégénérescence, l’altération du métabolisme énergétique entraîne une augmentation des facteurs de stress oxydatif et neuroinflammatoires ainsi qu’un déclin protéostatique (entravant la stabilisation des protéines). Ces facteurs enclenchent à leur tour un cercle vicieux, en induisant toujours plus de déficience énergétique et de neurodégénérescence. Ils contribuent en effet à l’accumulation des protéines toxiques caractéristiques des maladies neurodégénératives, telles que la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau dans le cas d’Alzheimer.

Les pathologies neurodégénératives entraînent également une réduction accélérée et sévère du rapport nicotinamide adénine dinucléotide (NAD +) et nicotinamide adénine dinucléotide hydrogène (NADH). Il s’agit d’une paire de cofacteurs enzymatiques essentiels aux réactions cellulaires conduisant à la synthèse d’ATP. Ils sont également impliqués dans de nombreuses fonctions, telles que le captage énergétique intracellulaire et la régulation de la disponibilité des nutriments. De ce fait, le rapport NAD +/NADH est considéré comme un indicateur de la capacité énergétique globale du cerveau.

De précédentes recherches ont suggéré que l’arrêt ou l’inversion du déficit énergétique peut ralentir la progression des maladies neurodégénératives. L’une d’elles a récemment suggéré la revitalisation des mitochondries pour le traitement d’Alzheimer.

Les stratégies ciblant le métabolisme énergétique pourraient même entraîner une guérison partielle, selon des chercheurs de l’University of Texas Southwestern (UTSW). En collaboration avec la société biopharmaceutique Clene Nanomedicine, ces derniers ont proposé une nouvelle approche intervenant directement au niveau du rapport NAD +/NADH, par le biais de nanocristaux d’or spécialement développés.

Les essais cliniques de phase 2 du médicament, baptisé CNM-Au8 — décrits dans Journal of Nanobiotechnogy — montrent des résultats prometteurs pour la SEP et Parkinson. « Nous sommes prudemment optimistes quant à notre capacité à prévenir ou même à inverser certains troubles neurologiques grâce à cette stratégie », a expliqué dans un communiqué Peter Sguigna, professeur adjoint de neurologie et chercheur au Peter O’ Donnell Jr. Brain Institute de l’UTSW.

Une amélioration fonctionnelle après 12 semaines

Les nanocristaux d’or développés par les chercheurs de la nouvelle étude agissent comme des catalyseurs, augmentant le rapport NAD + /NADH au niveau des neurones. Administrées par voie orale sous forme de suspension concentrée, ces particules peuvent traverser la barrière hématoencéphalique et catalyser l’oxydation rapide du NADH en NAD+. Cette réaction permet d’augmenter la disponibilité intraneuronale du NAD+ et de l’ATP.

Lors de précédents essais in vitro et précliniques, il a été démontré que le CNM-Au8 rétablit l’homéostasie énergétique et réduit le stress oxydatif au niveau des neurones. Le traitement a également induit une remyélinisation des axones endommagés. En outre, « s’il a été démontré que les nanoparticules d’or ont la capacité d’agir comme des catalyseurs biologiques, à notre connaissance, CNM-Au8 est la seule suspension de nanocristaux d’or présentant à la fois une activité catalytique exceptionnellement élevée et une très faible toxicité », indiquent les chercheurs de l’UTSW dans leur étude.

Dans le cadre des essais cliniques de phase 2 pour le CNM-Au8, 11 volontaires pour la SEP et 13 pour Parkinson ont été recrutés. Pour évaluer les effets, les participants ont bénéficié d’une spectroscopie cérébrale par résonance magnétique avant et après le traitement. Le médicament a été administré quotidiennement pendant 12 semaines.

Chez l’ensemble des patients, le médicament a augmenté de 10,4 % les ratios NAD +/NADH par rapport à leurs valeurs initiales. Il s’agit d’un effet thérapeutique remarquable, étant donné que le vieillissement seul (sain) provoque une perte d’environ 0,5 % du ratio cérébral NAD +/NADH tous les 10 ans. Les participants ont également rapporté une amélioration significative de leurs fonctions motrices. Aucun effet secondaire notable n’a été relevé.

Selon les experts, l’amélioration obtenue avec CNM-Au8 devrait être suffisante pour inverser potentiellement la neurodégénérescence, au lieu de la ralentir uniquement comme le font les traitements actuels. Le médicament pourrait également être appliqué à d’autres maladies neurodégénératives. Toutefois, des recherches supplémentaires seront nécessaires afin d’évaluer la reproductibilité des résultats, notamment pour la SEP progressive (caractérisée par une aggravation régulière et accélérée des symptômes).

Vidéo explicative du mode de fonctionnement du CNM-Au8 :

Source : Journal of Nanobiotechnology