La semaine passée, nous vous présentions le mystérieux projet NEON, “l’humain artificiel” de Samsung. Certaines spéculations allaient dans le sens d’une version améliorée de Bixby, l’assistant virtuel vocal de Samsung, mais la marque y avait rapidement répondu par la négative. Certaines hypothèses avançaient quant à elles que la société développaient de véritables avatars virtuels humains ultra-réalistes, qui pourraient être utilisés à des fins de divertissement ou professionnellement, intervenant comme guides virtuels, réceptionnistes, présentateurs, etc.

Récemment, un tweet du responsable du projet ainsi que certaines vidéos issues du code source du site officiel le confirment. Le tweet ne fournit pas beaucoup d’informations, mais les vidéos ayant fuité semblent présenter une technologie qui du moins, se rapproche grandement de l’idée.

Le responsable de Neon, Pranav Mistry, chercheur en interaction homme-ordinateur, a publié l’image ci-dessous sur Twitter, montrant ce qui semble être l’un des avatars du projet. Mistry affirme que la technologie « Core R3 » de l’entreprise peut désormais « créer de manière autonome de nouvelles expressions, de nouveaux mouvements, de nouveaux dialogues (même en hindi), complètement différents des données capturées d’origine ».

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working 🙂 Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd

— Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020