Il est courant que les oeuvres de science-fiction puissent influencer les innovations ou les modes du monde réel. Star Trek n’échappe pas à cette règle, en ayant notamment inspiré l’évolution des tablettes tactiles, les dispositifs d’injection sans aiguille ou les traducteurs en temps réel.

Mais plus récemment, la franchise de science-fiction semble avoir influencé l’United States Space Force — la nouvelle branche de l’armée américaine destinée à l’espace, dans son choix de logo : un symbole ressemblant à une pointe de flèche entourée d’un objet en orbite, disposé sur un fond étoilé.

Dans l’univers Star Trek, il s’agit de l’insigne de Starfleet — la force de maintien de la paix et d’exploration de la Fédération des planètes unies. L’alliance multiplanétaire est basée sur Terre, et ses adversaires comprennent des espèces extraterrestres comme les Klingons et les Romuliens.

Il est apparu comme une épingle sur les uniformes des personnages emblématiques de Star Trek tels que Captain Kirk et Spock depuis le début de la série originale en 1966, et continue de figurer dans les émissions et films actuels de la franchise.

Le logo de la Force spatiale américaine a été dévoilé vendredi par le président Donald Trump, qui a écrit dans un tweet : « Après avoir consulté nos grands chefs militaires, designers et autres, j’ai le plaisir de présenter le nouveau logo de la Force spatiale des États-Unis, la sixième branche de notre magnifique armée ! ».

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

Il a suscité une moquerie immédiate parmi les utilisateurs des médias sociaux : « J’aurais dû consulter les avocats de Gene Roddenberry », a déclaré le populaire compte “Pourmecoffee”, faisant référence au défunt scénariste et producteur de la série originale de Star Trek et de son premier spin-off, “The Next Generation”.

Mais s’il s’agit d’un cas d’imitation, le plagiat en question n’est peut-être pas nouveau et remonte à bien plus loin. En effet, le logo est étonnamment similaire à celui de l’Air Force Space Command, fondée en 1982 et remplacée par l’US Space Force en décembre 2019.

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.

The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP

— John Noonan (@noonanjo) January 24, 2020