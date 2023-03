Un nouveau moaï découvert dans un cratère volcanique de l’île de Pâques

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



On recense près d’un millier de statues — les célèbres « moaïs » — sur l’île de Pâques. Le mois dernier, un nouvel exemplaire de ces intrigantes statues a été découvert dans le lit d’un lac asséché situé dans le cratère du volcan Rano Raraku. Cette statue d’environ 1,6 mètre était immergée depuis près de 200 ans. Selon la communauté indigène Ma’u Henua qui gère le parc national où se trouve le volcan, c’est la première fois qu’un moaï est découvert à l’intérieur d’une lagune.

Située à 3500 km à l’ouest du Chili, l’île de Pâques (ou Rapa Nui) est célèbre pour ses plateformes mégalithiques (ahu) et ses statues anthropomorphes monumentales (moaïs), dont certaines peuvent atteindre vingt mètres de hauteur et peser plusieurs dizaines de tonnes. Leur construction a probablement commencé peu de temps après la colonisation au 13e siècle, puis s’est intensifiée au fil du temps. La plupart des statues sont réparties le long du littoral de l’île. Le rôle et la disposition de ces énormes statues sont longtemps restés un mystère ; une étude publiée en 2019 suggérait toutefois que les moaïs pouvaient indiquer les sources d’eau douce de l’île.

La nouvelle statue a été découverte le 21 février dernier par une équipe de volontaires scientifiques de trois universités chiliennes, alors qu’ils travaillaient sur un projet de restauration du marais dans le cratère du volcan Rano Raraku. « Ce moaï se trouve au centre d’une lagune qui a commencé à s’assécher en 2018 », a déclaré le directeur de la communauté Ma’u Henua. Il est positionné couché sur le côté, regardant le ciel. Ce qui est particulièrement intéressant ici est le fait que la lagune était profonde de trois mètres pendant les 200 à 300 dernières années, ce qui implique qu’aucun être humain n’aurait pu laisser ce moaï à cet endroit sur toute cette période.

Un moaï relativement petit par rapport à ses homologues

Les moaïs sont des personnages monolithiques en pierre, au visage allongé et sans jambes, sculptés dans du tuf (une roche volcanique) issu principalement de la carrière du volcan Rano Raraku. Une fois taillées, les sculptures étaient acheminées vers le littoral en les faisant glisser sur des sentiers préalablement creusés ; elles étaient alors redressées, puis installées en rang sur les ahu (des plateformes cérémonielles) — la plupart étant tournés vers l’intérieur de l’île.

Il semble que les premiers moaïs sculptés par les premiers habitants de l’île, au 13e siècle, étaient de taille et de morphologie humaines. Mais peu à peu, la taille des statues a augmenté ; certaines mesurent jusqu’à 20 mètres. Le moaï nouvellement découvert mesure 1,60 mètre de haut et a été trouvé couché sur le côté, regardant le ciel. Le communiqué de Ma’u Henua précise qu’il s’agit d’un « corps complet avec des caractéristiques reconnaissables, mais pas clairement définies ».

Le groupe cherche à présent des financements pour mener une étude plus approfondie sur cette découverte. Il est notamment question de déterminer l’âge de la sculpture par datation au carbone 14. Pour le moment, il n’est pas prévu de retirer le moaï de l’endroit où il se trouve.

Le volcan Rano Raraku et ses moaïs sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour rappel, plusieurs statues de cette zone ont malheureusement été carbonisées lors d’un incendie de forêt en octobre 2022, qui a ravagé plus de 100 hectares du parc national.

Des vestiges menacés par la sécheresse et les intempéries

L’île de Pâques a longtemps été habitée par des peuples polynésiens, avant que le Chili ne l’annexe en 1888. On pense que les monuments représentent les ancêtres décédés ; elles viseraient ainsi à créer un lien entre les générations actuelles et leurs ancêtres.

« Les moaïs sont importants parce qu’ils représentent vraiment l’histoire du peuple Rapa Nui. Ils étaient les ancêtres déifiés des insulaires. Ils sont des icônes dans le monde entier, et ils représentent vraiment le fantastique patrimoine archéologique de cette île », a déclaré à Good Morning America Terry Hunt, professeur d’archéologie à l’Université d’Arizona, qui étudie les statues et les Rapa Nui depuis 20 ans.

La sécheresse induite par le changement climatique a permis cette découverte et plus largement, d’examiner en détail le lit de cet ancien lac ; celui-ci s’est probablement déjà asséché dans le passé, et peut-être que les Rapa Nui ont en profité pour déplacer la statue. Les experts estiment que d’autres moaïs pourraient ainsi être cachés à proximité, parmi les grands roseaux qui poussent dans le lit du lac.

Malheureusement, les phénomènes extrêmes liés au changement climatique pourraient aussi entraîner une altération plus rapide de ces impressionnantes statues — qui sont confrontées à des tempêtes de plus en plus fortes et des épisodes de sécheresse plus fréquents. Good Morning America souligne par ailleurs que la hausse du niveau de la mer a accéléré le processus d’érosion le long de la côte, où les statues se dressent. Les habitants de l’île construisent actuellement un mur de soutènement pour prévenir les dommages futurs.