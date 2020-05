85 Partages











Si le vieillissement est un processus qui nous affecte tous, son rythme et son étendue diffèrent pour chaque individu. Ainsi, certaines personnes vieillissent « plus rapidement » que d’autres, dans le sens où, à âge égal, leur santé se dégrade plus vite. Pour comprendre et mesurer cette différence dans la vitesse de vieillissement, des chercheurs ont mis au point un test sanguin évaluant différents marqueurs du vieillissement biologique et permettant de savoir à quel rythme une personne vieillit.

En plus de nous dire à quelle vitesse nous vieillissons, le test peut également prédire si une personne est plus susceptible de développer une maladie chronique ou de mourir à court terme. Il s’agit d’une mise à jour des horloges épigénétiques, des tests qui estiment l’âge biologique d’une personne en fonction de marqueurs censés contrôler la façon dont les gènes sont exprimés. L’étude a été publiée dans la revue eLife.

« C’est comme un compteur de vitesse ; il vous indique la vitesse à laquelle vous allez, contrairement aux horloges, qui vous indiquent le chemin parcouru. Cela signifie que le nouveau test est une mesure plus immédiate du taux de vieillissement », explique Daniel Belsky de la Columbia University.

Les horloges épigénétiques comparent souvent les marqueurs chimiques de l’ADN qui sont des marqueurs de l’expression des gènes chez des personnes d’âges différents. Mais ceux-ci peuvent différer pour des raisons autres que le vieillissement, explique Belsky. Par exemple, les personnes âgées peuvent avoir eu une mauvaise alimentation ou avoir été exposées à plus de polluants et d’agents pathogènes au début de leur vie.

Mesurer le rythme de vieillissement grâce à 18 marqueurs biologiques

Pour développer ce test, Belsky et ses collègues ont suivi 954 personnes et suivi les changements de 18 marqueurs biologiques. Ceux-ci comprenaient des indicateurs de la fonction cardiaque, hépatique, pulmonaire et rénale des participants, ainsi que leur rapport taille/hanche, des lipides sanguins et des marqueurs de l’inflammation. Chaque volontaire a été évalué à 26, 32, 38 et 45 ans.

Les chercheurs ont utilisé tout cela pour se faire une idée de l’évolution moyenne de la santé des participants à mesure qu’ils vieillissaient et pour mesurer le vieillissement biologique de chaque personne. Ils ont ensuite utilisé ces informations pour créer un test sanguin unique qui mesure les paramètres chimiques de l’ADN indiquant des changements dans les 18 marqueurs de santé.

Pour vérifier la performance de leur test, les chercheurs ont comparé les scores des participants à 38 ans avec leur santé physique et cognitive sept ans plus tard, quand, à 45 ans, les volontaires ont passé des tests concernant leur équilibre, leur coordination et leur cognition, et ont été notés en fonction de leur âge. « Dans presque tous les cas, les personnes dont les marqueurs ADN suggéraient qu’elles vieillissaient plus rapidement montraient ces nouveaux déficits fonctionnels », explique Belsky.

Le nouveau test représente « le mieux que nous pouvons faire » pour mesurer la vitesse de vieillissement, explique Sara Hägg de l’Institut Karolinska de Solna, en Suède. Mais beaucoup plus de données seront nécessaires avant de pouvoir être utilisées en milieu clinique, explique Belsky. Comme le test est basé sur des personnes d’ascendance européenne vivant en Nouvelle-Zélande, il devra également être testé dans d’autres populations, explique Paul Yousefi de l’Université de Bristol, au Royaume-Uni.

