De nouveaux robots (humanoïdes et quadrupèdes) chinois rivalisent avec la nature par leur agilité et leur vitesse

Le robot humanoïde de Tesla, Optimus, a récemment impressionné le public avec sa main ultraprécise aux mouvements plus fluides que jamais. Boston Dynamics, pour sa part, se distingue avec son robot humanoïde de nouvelle génération, Atlas. Toutefois, les entreprises occidentales ne sont pas les seules à exceller dans la course à l’innovation robotique. La Chine, après avoir dévoilé son robot sphérique Rotunbot, ou RT-G, conçu pour lutter contre la criminalité, attire à nouveau l’attention. Deux entreprises chinoises viennent en effet de présenter des modèles quadrupèdes et humanoïdes d’une vitesse et d’une agilité remarquables.

G1 Bionic, ainsi a été baptisé le dernier robot humanoïde d’Unitree. Ce constructeur s’est forgé une solide réputation avec ses robots commercialisés à des prix compétitifs, comme le modèle G01, un quadrupède vendu pour seulement 2 600 euros. Le G1, considéré comme une version de base du G1 Bionic, est proposé à environ 15 500 euros.

Pour ce nouveau modèle, Unitree a misé sur une conception plus élaborée. Selon les informations données par l’entreprise, le G1 Bionic mesure 1,3 mètre de haut, pèse 35 kilogrammes et peut atteindre une vitesse de 7,2 km/h, avec une autonomie de deux heures. Chaque jambe du robot offre six degrés de liberté articulaire : trois à la hanche, deux à la cheville et un au genou.

Le G1 Bionic d’Unitree

Dans une vidéo promotionnelle, Unitree montre le G1 Bionic se déplaçant avec aisance sur des terrains complexes, des pentes abruptes ou encore en descendant des escaliers. Ce robot est équipé d’un Lidar 3D (Livox-MID360), d’un réseau de microphones et d’un capteur de profondeur (Intel RealSense D435i), lui permettant d’analyser son environnement en temps réel. Bien que ses déplacements soient encore comparables à ceux d’un joggeur quelque peu maladroit, les améliorations apportées à ce modèle en font un produit qui impressionne déjà le public.

Black Panther V2.0 : un quadrupède aux performances dignes d’un athlète

Si le G1 Bionic s’apparente à un coureur de fond, le Black Panther 2.0 de Mirror Me se distingue par une vitesse presque comparable à celle d’Usain Bolt. Fruit de la collaboration entre la startup Mirror Me et des chercheurs de l’Université du Zhejiang (en Chine), ce robot quadrupède est le résultat d’un projet réalisé en seulement trois mois. « Grâce à l’intégration de logiciels et de nouveaux composants, nous avons créé un prototype en l’espace de trois mois seulement », a déclaré Wang Hongtao, professeur à l’Université du Zhejiang, dans une déclaration officielle.

Directement inspiré du règne animal, ce modèle biomimétique possède des tibias en fibre de carbone, ce qui augmente sa rigidité de 135 % tout en réduisant son poids de 16 %. Ses genoux, équipés de ressorts de 3 000 N/m, reproduisent une flexibilité quasi animale inspirée des félins, permettant d’amortir efficacement les impacts au sol. L’équipe a également conçu un revêtement spécial pour les pieds du robot, s’inspirant des griffes de guépard, pour améliorer son adhérence (de 200 % selon des essais en laboratoire).

Pesant 38 kilogrammes, le Black Panther 2.0 place ainsi bien plus haut la barre des capacités des robots quadrupèdes, avec des performances biomimétiques et une vitesse exceptionnelles. En effet, il peut atteindre 36 km/h en mode sprint, soit 10 mètres par seconde. Ces performances surpassent celles de son prédécesseur, le robot Hound, qui avait couru le 100 mètres en 19,87 secondes. Selon l’équipe de développement, des améliorations sont prévues pour réduire davantage l’écart entre la mobilité des robots et celle des êtres vivants.