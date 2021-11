Une nouvelle thérapie par lumière rouge pourrait restaurer en partie l’acuité visuelle perdue avec l’âge

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Comme pour le reste du corps, les cellules nécessaires à une vision claire et précise se dégradent avec le temps, devenant notamment moins efficaces énergétiquement. Des chercheurs anglais ont récemment mis au point un traitement expérimental stimulant l’activité des mitochondries — des structures microscopiques qui justement, fournissent de l’énergie aux cellules. La thérapie, qui consiste à projeter une lumière rouge minutieusement calibrée dans les yeux pendant plusieurs minutes, a permis d’améliorer temporairement la perception des couleurs chez les participants.

La baisse d’acuité visuelle liée à l’âge est souvent due à des mitochondries défectueuses, impliquées dans plusieurs causes de cécité. Par le passé, dans une série d’expériences menées sur des cellules de laboratoire et sur des animaux, il a déjà été démontré que la lumière « rouge profond » et proche de l’infrarouge améliorent la fonction des mitochondries.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’University College de Londres ont testé leur traitement par lumière rouge sur 24 personnes. Suite à une brève exposition, ils ont constaté une légère amélioration des performances dans les tests de vision des couleurs, et ce pendant plusieurs jours. Les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

La bonne longueur d’onde pour donner plus d’énergie

Comme le suggèrent d’autres études, il semblerait donc que certaines longueurs d’onde agissent en améliorant les performances de structures moléculaires clés au sein des mitochondries, dont notamment les pompes ATP synthase. Il est connu que la rétine vieillit plus vite que les autres organes, avec une réduction de 70% de l’ATP au cours de la vie et un déclin significatif de la fonction des photorécepteurs.

Ces pompes fabriquent des molécules appelées ATP, que les cellules utilisent pour produire de l’énergie, en tournant dans l’environnement aqueux de la mitochondrie. Et la lumière rouge foncé a exactement la bonne longueur d’onde, à 670 nanomètres, pour être absorbée par les molécules d’eau, ce qui leur donne plus d’énergie. L’eau entourant chaque pompe devient alors moins visqueuse, ce qui permet à la structure de tourner plus rapidement.

Bien que l’amélioration de l’efficacité énergétique des cellules puisse concerner un large éventail de systèmes corporels, les chercheurs se sont intéressés aux cellules de la rétine, le tissu sensible à la lumière située à l’arrière de l’œil, car elles contiennent plus de mitochondries que toute autre cellule de l’organisme.

Des études antérieures ont suggéré que les mitochondries produisent le plus d’ATP le matin. Le groupe de recherche, dirigé par Glen Jeffery de l’University College de Londres, a donc procédé à un essai d’exposition à la lumière rouge chez des personnes âgées de 37 à 70 ans, en comparant le traitement administré le matin à celui de l’après-midi, qui servait de groupe témoin.

Les participants ont été exposés à une faible lumière rouge intense pendant 3 minutes. Trois heures plus tard, leur vision des couleurs a été testée en leur demandant d’essayer de percevoir des lettres affichées sur un fond de couleur similaire. L’équipe s’est concentrée sur la vision des couleurs car les cellules de la rétine responsables de la vision en noir et blanc ont tendance à mourir avec l’âge.

Lorsque les participants ont reçu un traitement entre 8 et 9 heures du matin, leurs performances au test de contraste des couleurs se sont améliorées de 12 à 17%, par rapport à avant le traitement. Dix membres du groupe ont également été testés une semaine plus tard et leurs résultats étaient encore jusqu’à 10% meilleurs. Mais il n’y avait pas de changement significatif si le traitement était effectué l’après-midi. Certaines personnes ont déclaré qu’elles n’avaient pas remarqué d’amélioration de leur vision, bien qu’elles aient obtenu de meilleurs résultats au test.

Un traitement qui doit encore faire ses preuves à grande échelle et sur le long terme

D’autres chercheurs estiment que bien que ces résultats soient intéressants, une étude de plus grande envergure est nécessaire pour déterminer si l’approche peut apporter des avantages notables à la vision des personnes concernées. Il faudra également observer les résultats sur le long terme et les éventuels effets secondaires…

D’autres groupes ont découvert que le traitement par lumière rouge pouvait être bénéfique pour les personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), et souffrant de détérioration de la vue causée par le diabète. Le groupe de Jeffery a également découvert que l’irradiation par la lumière rouge peut protéger les abeilles exposées aux insecticides néonicotinoïdes, qui endommagent les mitochondries.

« Le traitement peut être utile dans diverses conditions, car la stimulation des mitochondries active tous les systèmes de la cellule qui lui permettent de mieux fonctionner », explique Janis Eells de l’université du Wisconsin-Milwaukee, qui n’a pas participé à l’étude. Divers groupes ont également montré, sur des animaux et dans le cadre d’expériences en laboratoire, que l’application d’une lumière rouge profond ou proche de l’infrarouge sur le crâne pouvait réduire les symptômes dus à des lésions cérébrales induites et à des maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux et la maladie de Parkinson.

Source : Scientific Reports