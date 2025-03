OpenAI frappe fort : des agents IA facturés jusqu’à 20 000 $/mois prévus pour cette année !

OpenAI prévoit de lancer une gamme d’agents IA autonomes avec un prix d’abonnement de départ compris entre 2 000 et 20 000 dollars par mois. Cela inclut un agent dont le niveau équivaudrait à celui d’un « travailleur du savoir à haut revenu » et un autre disposant d’un niveau doctorat. Contrairement à la plupart des offres que l’entreprise a proposées jusqu’à présent, ces agents pourraient être proposés en tant que services indépendants des abonnements déjà existants.

Alors que l’arrivée des chatbots d’IA a déjà provoqué de grands bouleversements dans le domaine de l’emploi, les agents IA autonomes pourraient amener ces changements à un autre niveau. Annoncés pour la première fois vers la fin du premier semestre de l’an dernier, il s’agit de nouveaux outils d’IA plus performants, plus polyvalents et pouvant exécuter des tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine.

Si les outils d’IA conventionnels peuvent effectuer de nombreuses tâches à la place des travailleurs humains, ces agents sont conçus pour remplir des fonctions plus avancées, similaires à celles d’un employé. L’an dernier, Microsoft a par exemple lancé une gamme d’agents IA pouvant assister les équipes de vente, de service, de finance, de chaîne d’approvisionnement, etc.

De son côté, OpenAI a commencé à lancer ses propres agents cette année. Sam Altman, PDG de l’entreprise, a affirmé que ces outils intégreront pleinement le marché du travail dans le courant de cette année. Après avoir dévoilé le mois dernier son outil Deep Research, spécialement conçu pour effectuer des rapports d’analyse approfondis, l’entreprise étend sa gamme de produits et annonce les prix auxquels ses agents seront proposés.

Une politique commerciale agressive ?

OpenAI lancera trois agents IA spécialisés dans des domaines distincts, selon The Information. L’un d’eux aurait le niveau d’un travailleur du savoir (dont le travail repose sur l’analyse, la gestion et l’application de connaissances intellectuelles plutôt que sur le travail manuel) à revenu élevé et sera disponible sous abonnement mensuel de 2 000 dollars. L’entreprise n’a pas précisé les domaines que l’outil pourrait prendre en charge, mais les travailleurs du savoir s’appuient sur des connaissances approfondies et incluent par exemple les directeurs généraux, les consultants en gestion, les analystes financiers, etc.

Un autre agent, dont l’abonnement mensuel s’élève à 10 000 dollars, serait spécialisé dans le développement logiciel. Alors que ChatGPT dispose déjà de fonctionnalités de programmation, l’agent IA se distinguera principalement par son autonomie et sa polyvalence. L’outil sera capable de créer des programmes informatiques, de corriger des bugs, etc.

Le troisième est un super-agent de niveau doctorat annoncé il y a quelques semaines par OpenAI et qui avait fait l’objet d’une réunion à huis clos avec le gouvernement américain. Cet outil de pointe serait capable d’effectuer les tâches les plus complexes, telles que l’idéation de sujets, l’analyse approfondie et les modélisations pour les recherches scientifiques. D’après l’entreprise, l’outil sera disponible pour un abonnement mensuel de 20 000 dollars.

L’entreprise n’a pas précisé quand ces agents seront commercialisés, mais ces prix suggèrent qu’ils seront proposés aux entreprises plutôt qu’aux particuliers. À titre de comparaison, Devin AI, l’agent IA spécialisé en développement logiciel de Cognition Labs, coûte par exemple près de 500 dollars par mois. Néanmoins, SoftBank, l’un des principaux investisseurs d’OpenAI, s’est engagé à consacrer un montant de 3 milliards de dollars pour les agents IA rien que cette année.

En outre, les agents pourraient être proposés en tant que services autonomes, c’est-à-dire non compris dans les abonnements déjà existants. Cette politique tarifaire agressive marque une rupture avec la stratégie commerciale d’OpenAI, dont les abonnements n’excédaient jusqu’à présent pas les 200 dollars par mois. Alors que l’entreprise espère que ces agents pourront contribuer à 20-25 % de ses revenus à long terme, cette nouvelle politique soulève des questions quant à l’engagement des clients et aux retours sur investissements attendus.