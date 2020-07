Le mystérieux pic de rayonnement radioactif détecté en Scandinavie — dans une zone qui recouvre le tiers sud de la Suède, la moitié sud de la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, ainsi qu’une zone entourant la frontière nord-ouest de la Russie — durant le mois de juin, pourrait bien provenir d’une centrale nucléaire russe.

Selon une agence de santé néerlandaise, les niveaux de radioactivité qui ont grimpé dans l’atmosphère au-dessus du nord de l’Europe, pourraient indiquer des dommages dans une centrale nucléaire se situant dans l’ouest de la Russie. Et selon l’Associated Press, ce pic de radioactivité suggère des dommages à un élément combustible nucléaire. Cependant, selon TASS (une agence de presse russe), l’opérateur nucléaire russe Rosenergoatom a nié tous problèmes liés aux installations de Kola et de Leningrad, les deux centrales nucléaires opérant dans la région.

Plusieurs agences de surveillance scandinaves ont détecté des niveaux élevés de radionucléides (ou isotopes radioactifs). Il faut savoir que les radionucléides sont des atomes dont les noyaux sont instables : l’excès d’énergie à l’intérieur du noyau est libéré par désintégration radioactive.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020