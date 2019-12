Plus de 50 ours polaires se rassemblent à l’extérieur d’un village russe à cause de la fonte des glaces

Plus de 50 ours polaires se rassemblent à l’extérieur d’un village russe à cause de la fonte des glaces

À mesure que les glaces polaires fondent, les animaux sauvages qui en dépendent souffrent toujours davantage de la faim. Les ours polaires font partie des animaux les plus vulnérables, peinant à se déplacer et à trouver de la nourriture dans ce qui est normalement leur habitat naturel. Récemment, plus de 50 ours polaires se sont rassemblés aux abords d’un village de l’extrême nord de la Russie, ont déclaré des écologistes et les habitants.

La branche russe du World Wildlife Fund (WWF) a déclaré que le changement climatique était à blâmer, car des températures inhabituellement élevées dans les régions alentours ont empêché la formation de glace côtière.

Au total, le WWF a déclaré que 56 ours polaires s’étaient rassemblés dans une zone d’un kilomètre carré, près du village de Ryrkaipy à Tchoukotka, à la pointe nord-est de la Russie.

Les autorités craignaient que les animaux puissent entrer dans le village, où vivent environ 1000 personnes. De ce fait, des patrouilles avaient été mises en place pour surveiller leurs déplacements.

« Le nombre de rencontres entre humains et prédateurs dans l’Arctique augmente », a indiqué le WWF dans un communiqué. « La raison principale est le déclin de la zone de glace de mer en raison du changement climatique. En l’absence de couverture de glace, les animaux sont obligés de descendre à terre à la recherche de nourriture ».

LOOK: Dozens of polar bears were spotted feasting on walrus carcasses in Russia. Environmentalists say abnormally warm weather trapped 56 bears for days near the village of Ryrkaipiy and forced them to search for food in the village rather than at sea pic.twitter.com/bvCMOWqhAA Cliquez ici pour supprimer les publicités. — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 5, 2019

Les résidents avaient rassemblé des carcasses de morses dans la région pour empêcher les ours d’errer dans le village. « Nous avons créé un point d’alimentation avec des carcasses de morses que nous avons rassemblées le long de la côte », a déclaré Tatyana Minenko à l’agence de presse RIA Novosti, de la “Bear Patrol” locale.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Dans les archives et sur le même sujet : Une invasion d’ours polaires affamés terrorise une ville insulaire

« Tant qu’il n’y aura pas de grand gel, la glace de mer ne se formera pas et les ours resteront sur la côte », a-t-elle déclaré. Le service météorologique russe a précisé que les températures dans la région devraient chuter à partir de samedi et que la glace côtière devrait se reformer d’ici le 11 décembre.

Les ours polaires visitent régulièrement les zones habitées par l’Homme en Russie arctique, pour chercher de la nourriture, souvent dans les poubelles. Cependant, le nombre de “visites” a augmenté alors que la fonte de la glace arctique due au changement climatique oblige les ours à passer plus de temps sur la terre ferme, où ils se disputent la nourriture.