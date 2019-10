255 Partages











Basée en Californie, la société OmniVision a développé le plus petit capteur photographique au monde, entrant dans le livre Guinness des records. De la taille d’un petit grain de sable, l’OVM6948 ne mesure que 0.575 x 0.575 x 0.232 mm. Il détient ainsi le record du monde pour « le plus petit capteur d’image disponible dans le commerce ».

L’OVM6948 peut fournir une image en couleur de 40’000 pixels avec la puce Bayer RVB. Il permet de capturer des vidéos d’une résolution de 200×200 pixels à une cadence de 30 images par seconde.

Le microcapteur possède une haute sensibilité à la lumière (1000 mV/lux-s) et exploite une technologie innovante, développée par la société même, pour fournir des images de qualité. Il offre une vue grand angle (120 degrés) et une profondeur de champ allant jusqu’à 30 mm.

OmniVision affirme que l’OVM6948 est le seul capteur ultra-compacte de ce type à être muni d’un “rétro-éclairage” : les capteurs “rétro-éclairés”, également appelés “capteurs à éclairage arrière”, utilisent un nouvel agencement d’éléments d’imagerie permettant d’augmenter la quantité de lumière capturée et ainsi améliorer les performances par faible luminosité.

La société indique également que son nouveau produit a été initialement développé pour les appareils médicaux tels que les endoscopes et les cathéters. Cependant, il peut être utilisé à diverses fins : l’internet des objets, les appareils portables, les appareils médico-légaux, les soins dentaires et vétérinaires, etc.

Plus précisément, Omnivision explique qu’il pourra être utilisé pour effectuer des examens arthroscopiques, cardiaques, cérébraux, gynécologiques, ophtalmologiques, ORL, rachidiens ou encore urologiques.

« En raison de la faible consommation électrique du capteur, moins de chaleur est générée à l’embout distal de l’endoscope, ce qui améliore le confort du patient et permet ainsi des procédures plus longues. Le capteur permet une intégration facile, avec une interface à 4 broches et une sortie analogique, capable de transmettre des données jusqu’à 4 mètres avec un bruit de signal minimal », a déclaré la société sur son site Web.

Sur le même sujet : la miniaturisation des caméras

« Le module caméra de la puce OVM6948 offre une solution compacte et de haute qualité pour les fils de guidage, les cathéters et les endoscopes à usage unique. Ces derniers connaissent une demande croissante en raison de leur capacité à réduire les risques de contamination croisée, les inefficacités en termes de temps d’immobilisation, ainsi que les coûts associés aux réparations et aux tests de préproduction et stérilisation d’endoscopes réutilisables. En outre, ces dispositifs médicaux jetables compacts peuvent améliorer le confort du patient et réduire le temps de récupération », a ajouté la société.